Погребинский заявил, что нежелание Киева соблюдать «Минск» приведет к потере Донбасса

Киев, 24 января. Нежелание руководства Украины выполнять Минские соглашения в конечном итоге приведет к полной потере Донбасса, заявил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире интернет-канала PolitWera.

Эксперт не сомневается в желании президента Украины Владимира Зеленского добиться мира на юго-востоке страны. Однако среди его подчиненных есть лица, которые разными способами тормозят урегулирование конфликта, считает Погребинский. Он напомнил слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка, который назвал пять абсолютно нереализуемых условий мира.

«То есть это повтор той же мысли о том, что «давайте сначала пусть нам отдадут границу, а потом надо разоружить эти все незаконные вооруженные формирования, потом мы наведем порядок и проведем выборы», — сказал Погребинский.

Позиция, которой придерживаются украинские власти, подразумевает «отказ от Донбасса» и рассчитана на национал-радикалов, считает политолог. По его мнению, нежелание Киева в кратчайшие сроки разрешить ситуацию в Донбассе приведет к том, что жители ДНР и ЛНР получат российское гражданство.

Гражданская война на Украине развернулась в 2014 году после государственного переворота. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. По последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.