Землетрясение произошло в Алеппо и других районах Сирии

Дамаск, 24 января. Гостелевидение Сирии сообщило о землетрясении, которое в пятницу наблюдалось в разных районах страны.

Подземные толчки почувствовали жители городов Дейр-эз-Зор, Хасака, Алеппо и Дамаск. В Алеппо землетрясение продолжалось на протяжении семи секунд.

Европейский сейсмологический центр также зафиксировал сейсмическую активность в восточной Турции. По словам главы агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции Мехмета Гюллюоглу, в пятницу в провинции Элязыг и в районе города Сивридже произошло землетрясение магнитудой 6,8. Очаг залегал на глубине 7 км.

Это соотносится с данными Геологической службы США. Правда американские сейсмологи утверждают, что магнитуда землетрясения в Турции составила 6,7, а очаг залегания находился на глубине 10 км. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, что 18 января произошло землетрясение в Новосибирске. Магнитуда составила 4,5. Природное явление зафиксировали в 27 километрах к востоку от Искитима, эпицентр имел координаты 54.65 градуса северной широты и 83.72 градуса восточной долготы.