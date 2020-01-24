Пилот ослеп во время посадки самолета в США из-за хулигана с лазерной указкой

Вашингтон, 24 января. Пилот временно потерял зрение из-за лазерной указки во время посадки самолета в американском штате Флорида. Полиция вычислила хулигана с лазерной указкой, но тот оказал ожесточенное сопротивление при задержании.

Инцидент произошел в Сарасот-Брадентоне во Флориде вечером 22 января. Хулиган направил лазер на командира пассажирского самолета. Луч света попал пилоту точно в глаз, из-за чего тот долго ничего не мог видеть.

Пилоту удалось удачно посадить самолет, на борту никто не пострадал. Позднее выяснилось, что луч был направлен специально лазерной указкой. Правоохранители установили личность хулигана: им оказался 41-летний Чарли Джеймс Чепмен, передает телеканал «360».

Выяснилось, что он уже четыре раза пытался помешать посадке воздушного судна. При задержании мужчина оказал полицейским ожесточенное сопротивление. Теперь ему грозит серьезное наказание — до пяти лет лишения свободы.

В прошлом году в Японии арестовали 60-летнего мужчину за попытку ослепить лазерной указкой пилотов ВВС США с базы в Токио. Как передавала «Газета.ру», расследование началось после того, как американский пилот заявил о намерении его ослепить во время учебного полета. В результате, учения пришлось приостановить. При задержании мужчины выяснилось, что он начал вредить военным США еще три года назад.