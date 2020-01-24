Депутат Бужанский предложил Раде запретить символику СС и героизацию нацистов

Киев, 24 января. Депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский внес на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект о запрете нацистской символики и героизации членов нацистских органов.

«Национал-социалистический тоталитарный режим признается на Украине преступным и осуществляющим политику государственного террора, которая характеризовалась многочисленными нарушениями прав … осуждается как несовместимый с основополагающими правами и свободами человека и гражданина», — цитирует ТАСС выдержки из законопроекта.

Согласно предложенному документу, в стране предлагается запретить использование символики военизированного формирования СС, политической полиции Гестапо и других организаций, существовавших в годы нацистского правления в Германии. Также депутаты предложили запретить называть географические объекты, например, улицы и площади, именами членов нацистских формирований.

Напомним, ранее общественность неоднократно обращала внимание на оправдание фашизма на Украине. Так, летом 2019 года сообщалось, что в городе Золочев Львовской области торжественно перезахоронили останки 29 солдат из 14-й дивизии СС «Галичина». Гробы с останками нацистов были накрыты государственными флагами Украины.