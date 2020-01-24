Армия Сирии отразила крупную атаку боевиков возле Алеппо

Дамаск, 24 января. Правительственная армия Сирии отразила крупную атаку боевиков западнее Алеппо. Об этом в пятницу сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Отряд общей численностью до 70 боевиков при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами попытались выбить сирийские войска с занимаемых ими позиций южнее района Биньямин. Огнем танков и стрелкового оружия атака отражена», — говорится в сообщении.

После этого боевики устроили массированный обстрел жилых кварталов Алеппо. В течение суток город обстреливался 48 раз. В результате 8 мирных жителей погибли, 22 получили ранения. Кроме того, погибло три сирийских военнослужащих, 8 получили ранения.

ЦПВС также указал на продолжающиеся столкновения между боевиками и сирийской армией в зоне деэскалации «Идлиб». Войска смогли выбить террористов из двух населенных пунктов и восстановить положение по переднему краю обороны.

Напомним, что на сегодняшний день большую часть провинции Идлиб контролируют незаконные вооруженные формирования. Турция брала на себя обязательства по разведению бойцов сирийской оппозиции и обычных террористов, однако так этого и не сделала.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии, — это Россия и Иран.