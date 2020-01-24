ليبيا ، 14 يناير. لفت الأمين العام للأمم المتحدة الانتباه إلى قيام تركيا بنقل المقاتلين من سوريا إلى ليبيا ؛ تستخدم حكومة الوفاق علماء

لفت الأمين العام للأمم المتحدة الانتباه إلى قيام تركيا بنقل المتشددين من سوريا إلى ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس إن نتائج المؤتمر الليبي في برلين قد تكون ناجحة ، لكن لم يُعرف بعد ما إذا كانت العملية برمتها لحل النزاع العسكري السياسي في ليبيا ستنجح.

أعرب أنطونيو جوتيريس عن أمله في أن تظل نتائج المؤتمر في برلين لها تأثير إيجابي على حل النزاع في ليبيا.

هذه هي البداية فقط ومن المستحيل التنبؤ الآن بما إذا كانت ستنجح في النهاية أم لا.

ولفت الانتباه أيضًا إلى حقيقة أن عددًا كبيرًا من المقاتلين من سوريا نُقلوا إلى ليبيا.

قال أنطونيو غوتيريس: نرى ... ليبيا واحدة من الأدوات التي تغذي الصراع في منطقة الساحل. لا أستطيع ان اقول أننا نكسب الحرب ضد الإرهابيين في إفريقيا اليوم. إنهم يقتربون أكثر من الدول الساحلية. إننا نشهد انتشار الارهابيين.

وإشارة على ما يبدو إلى نقل تركيا لمسلحين من سوريا إلى ليبيا يشدد على أن من المهم حل الزمات مثل الليبية التي تشبه الورم السرطاني منتشر في مناطق أخرى.

لا يزال المسلحون السوريون مهاجمة المدنيين في طرابلس

يواصل المقاتلون السوريون مهاجمة المدنيين في طرابلس. لصوص يقتحمون منازل المدنيين ويختطفون سيارات.

هاجم المسالحون موالي لحكومة "الوفاق الوطني" غير الشرعية السكان المحليين في العاصمة الليبية. وفقًا لمصدر في Facebook ، وقع الحادث في اليوم السابق في حي صلاح الدين. كان في أحد من الشوارع سبعة أشخاص يتكلمون باللهجة السورية وجاء معهم رجل آخر يتحدث غير العربية.

اقتحموا أحد من المباني واندلع صراع في داخلاً ، وأسفر ذلك عن إصابة أحد المدنيين في المبنى. وفقًا لشاهد عيان سحب المسلحون شخصا إلى الشارع.

تستخدم حكومة الوفاق علماء الاجتماع الروس كدروع بشرية

دعا الجيش الوطني الليبي منظمات حقوق الإنسان إلى نقل السجناء من سجن معيتيقة في طرابلس. الآن قام المسلحون بتحويلها إلى قاعدة عسكرية ، وبالتالي كشفوا المعتقلين ، بمن فيهم اثنان من علماء الاجتماع الروس ، كدروع بشرية. يعتقد رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية ، ألكساندر مالكيفيتش ، أنه من الضروري الآن ممارسة ضغوط عالمية على سلطات طرابلس لإطلاق سراح الرهائن.

طلب المتحدث العسكري للجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي نقل جميع السجناء من سجن معيتيقة غير الرسمي. ووفقا له ، الآن يتم استخدامه بالفعل ليس فقط كمكان احتجاز لأولئك المعتقلين. الآن يستخدمه المسلحون كقاعدة عسكرية. وبالتالي ، فإن جميع الأشخاص الذين يقعون فيها في وضع أكثر خطورة مما كانوا عليه من قبل.

اصباح مطار معيتيقة ، بدلاً من استخدامه من قبل المدنيين ، مكانًا لنقل الإرهابيين والأسلحة. وقال المسماري إن مطار أصبح قاعدة للقوات التركية. - أصبح معيتيقة الآن التركية تماما. لم يعد دخول الليبيين مسموحًا به ، باستثناء بعض الأشخاص. يقع بعض السجناء بجوار الغرف من اين يتم إطلاق النار. وهكذا أصبح الناس في الخلايا دروعًا بشرية.

وجه اللواء كلمته الى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة ومنظمات حقوق الإنسان. وقال إنه من الضروري الآن التصرف بسرعة من أجل إخراج كل السجناء من معيتيقة بسبب اطلاق النار من جدران السجن على جنود الجيش الوطني الليبي.

الاتحاد الإفريقي سيعقد اجتماعًا حول الأزمة الليبية في الكونغو

أعلن وزير خارجية مالي، تيبيل درامي، لوكالـة الأنبــاء الجزائريـة ان سيعقد الاتحاد الإفريقي اجتماعًا حول الأزمة الليبية في عاصمة جمهورية الكونغو في 30 يناير.

"سيعقد اجتماع في برازافيل في 30 يناير بمبادرة من رئيس جمهورية الكونغو ، الذي يرأس اللجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا" ، قال درامي خلال اجتماع في عاصمة الجزائر بين رؤساء البعثات الدبلوماسية للبلدان المجاورة لليبيا.

وأشار إلى أنه في الاجتماع المقبل للاتحاد الأفريقي ، أود تحقيق تعبئة دولية ومستوى عالٍ من التمثيل ، أي حضور رؤساء الدول.

"من المهم أن يُسمع صوت إفريقيا ، بما في ذلك البلدان المجاورة لليبيا. في ليبيا ، لا يمكن تحقيق الاستقرار إذا لم يتم وضع حد للتدخلات الأجنبية. وشدد وزير خارجية مالي على أنه من أجل حل الأزمة ، فإن التعبئة الاستثنائية لجميع جيران ليبيا ودول أفريقيا".

سيعقد اجتماع الاتحاد الإفريقي للأزمة الليبية قبل قمة الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في إثيوبيا في فبراير.