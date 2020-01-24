Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Общество
  /  Обновлено: 

Лившиц рассказал о способах бесперебойного водоснабжения Севастополя

39
0 Оставить комментарий

Лившиц рассказал о способах бесперебойного водоснабжения Севастополя

Севастополь, 24 января. Глава Союза строителей Севастополя Александр Лившиц предложил несколько вариантов решения проблемы бесперебойного водоснабжения города.

Эксперт считает необходимым провести модернизацию уже имеющихся источников водоснабжения. По его мнению, не стоит затягивать с вводом в эксплуатацию новых объектов и запуском использования прошедших очистку сточных вод для технических нужд.

Лившиц указал, что стоит заняться разведкой артезианских скважин неподалеку от Гончарного, Оборонного, Резервного и Родного. При этом буровые работы следует проводить на глубине около 500 метров. Эффективным способом борьбы с дефицитом воды стало бы размещение возле озера у горы Гасфорта и автодороги Севастополь — Ялта резервного водохранилища.

«Озеро у горы Гасфорта пополняется за счет рек, стекающих с окрестных возвышенностей. Постройка канала из реки Черной и возведение дамбы близ трассы помогут увеличить объемы резервного водохранилища до 30 миллионов кубов и создадут Севастополю необходимые водные резервы», — указал Лившиц в беседе с FederalCity.

Ситуация с водоснабжением Крыма осложнилась после того, как Киев перекрыл Северо-Крымский канал. Поводом для такого шага со стороны украинских властей стало решение крымчан о воссоединении с Россией.

Новости партнеров

Источник: FederalCity
Новости партнеров