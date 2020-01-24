Замглавы МИД Вершинин обсудил с послом Сирии деэскалацию конфликта

Москва, 24 января. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Сирии в России Риядом Хаддадом деэскалацию конфликта в САР. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Во время встречи стороны затронули аспекты оказания гуманитарной помощи, вопросы политического процесса, «ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН», а также реализации стабилизационных проектов.

«Кроме того, был затронут ряд сюжетов двусторонней повестки дня, задачи расширения и развития российско-сирийских отношений и сотрудничества», — говорится в сообщении.

Также в пятницу, 24 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

«Собеседники согласились, что достижение прочной стабильности и безопасности в САР и в регионе в целом возможно только на основе неукоснительного уважения суверенитета и территориальной целостности стран», — отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что стороны считают необходимым активизировать гуманитарное содействие гражданам Сирии на всей территории страны, а также создать условия для возвращения беженцев.