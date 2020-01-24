МВД РФ сняло ограничения на комплектование кадрами подразделений ГИБДД

Саратов, 24 января. Министерство внутренних дел России сняло ограничения на комплектование кадрами подразделений ГИБДД, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому сокращалась штатная численность сотрудников МВД на 10 тысяч. С января 2018 года министр внутренних дел принял решение о том, что сокращению подлежил штат ГИБДД (должности сотрудников в подразделениях автоинспекций и ДПС).

Горовой в пятницу вручил патрульные автомобили сотрудникам ГИБДД в Саратове в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На церемонии он сообщил, что глава МВД неделей ранее принял решение «о снятии ограничений возможности комплектования подразделений Госавтоинспекции в целом по стране».

«Мы должны подойти очень ответственно и качественно к подбору людей, которые способны выполнять поставленные задачи», — подчеркнул он.

С началом нового года в России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, передавала «Газета.ру». Теперь водители могут предоставлять сотрудникам ГИБДД для проверки полисы ОСАГО как в бумажном виде, так и в виде электронного документа.