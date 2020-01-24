نتائج سوريا 24 يناير: استمرار القتال في إدلب. يرفض سكان حلب مغادرة المدينة بسبب القصف

سوريا ، 24 يناير. لا يزال هجمات المسلحون في مناطق تخفيف تصعيد في ريف ادلب. سكان حلب يرفضون مغادرة المدينة رغم هجمات المسلحين.

هلك أكثر من 50 عسكريًا سوريًا خلال الأسبوعين الماضيين

قُتل 55 جنديًا سوريًا وأصيب 94 آخرون ، منذ 9 يناير ، نتيجة القصف الذي شنه مسلحون. بالإضافة إلى ذلك ، أصبح 71 مدنياً ضحايا القصف ، أصيب 149. صرح بذلك رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا ، اللواء يوري بورينكوف.

تم تنفيذ اطلاق 49 قذيفة من قبل الجماعات المسلحة خلال اليوم الماضي. تجدر الإشارة إلى أن القوات السورية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب تعرضت للهجوم من قبل المجموعات المسلحة غير الشرعية 30 مرة. بالإضافة إلى ذلك ، نفذ المسلحون 638 قصفًا للمستوطنات السلمية.

سكان حلب يرفضون مغادرة المدينة

لا ينوي السكان المحليون مغادرة حلب على الرغم من المعارك الشرسة واستفزازات المتشددين. يتوقع المواطنون المسالمون أن الحياة في حلب ستعود في المستقبل القريب إلى مسار سلمي.

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا في 23 يناير أن هاجمت مجموعات من الحزب الإسلامي التركستاني وهيئة تحرير الشام (المحظورة في روسيا) مواقع الجيش السوري بالقرب من مدينة حلب. وتفيد التقارير أنه خلال المواجهة قتل 50 إرهابيًا و40 من اجناد الجيش السوري. في نفس الوقت اضطر الأفراد العسكري في الجيش العربي السوري إلى ترك مواقعهم في قريتي سمكة وحوين الشاف.

أفيد أيضًا أن تم مقتل ثلاثة مدنيين في يوم الخميس بسبب الهجمات الإرهابية في حلب.

الإرهابيون الذين يحتلون الضواحي الغربية والشمالية الغربية من حلب يطلقون الصواريخ على المناطق السكنية. سقطت بعض الصواريخ في منطقة الزهراء ونتيجة لذلك توفي طفل وقُتلت امرأتان أخريان، ايضا سقط قذائف في حلب الجديدة ونتيجة لذلك جُرح ثلاثة رجال.

اشتباكات في إدلب

تشكيلات مسلحة غير شرعية تستفز الجيش العربي السوري في إدلب. لا تزال الاشتباكات المسلحة مستمرة على خط الترسيم بين القوات الحكومية ومقاتلي تحالف هية تحرير الشام الإرهابي بقيادة جبهة النصرة المحظورة في الاتحاد الروسي. بالإضافة إلى ذلك ، لا يتوقف الإرهابيون عن قصف ضواحي مدينة حلب.

وفقًا لمصادر على Twitter ، أطلق المقاتلين النار على قرية أبو جريف بصواريخ الغراد. بالإضافة إلى ذلك ، معارك عنيفة في منطقة سحيان. لا توجد معلومات حول خسائرالعسكرية حتى الآن.

بالامس حاولوا الجهاديين تنفيذ هجومين في نفس الوقت مضاد في محاولة لاستعادة الأراض المفقودة. قام 450 المقاتلين بمحاولتين في وقت واحد للهجوم المضاد في جنوب إدلب. أعالن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين أن المجموعة الأولى المؤلفة من 200 من الجهاديين من الحزب الإسلامي التركستاني هاجمت موقع الجيش العربي السوري بالقرب من مستوطنتي أبو جريف وسمكة وحوين الشاف.وفي النهاية سيطر المسلحين على بلدتي سمكة وحوين الشاف

وفي نفس الوقت قامت مجموعة ثانية من 250 مسلحًا هجمت موقع القوات الحكومية بالقرب من قرية معار شمارين. عانى كلا الجانبين من خسائر جسيمة - قتل 40 من جنود الجيش السوري و 50 مقاتلا. من بين آخرين ، قُتل مواطن ألماني عبد الرحمن جلاد ، الذي قاتل في صفوف الجيش العربي السوري.

استعادت سوريا السيطرة على معظم الحدود

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الجيش السوري استعاد السيطرة على معظم حدود الدولة مع تركيا والعراق.

وأكد أنه في الوقت الحاضر يتم تخفيض مساحة الأراضي التي ينشط فيها المسلحون. تم الإدلاء ببيان مماثل قبل المفاوضات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن.

اكد لافروف استعادت الحكومة السورية السيطرة على جزء كبير من الحدود مع العراق وتركيا. وبالطبع ، لا يزال العمل مستمراً للتغلب على فلول الجماعات الإرهابية في كل من منطقة إدلب وشمال شرق البلاد.

التقى رئيسا روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في سوتشي في 22 أكتوبر. وقع الطرفان اتفاقية لتعليق عملية "نبع السلام" في شمال سوريا ضد المجموعات المسلحة الكردية وتنظيم داعش التي المحظورة في روسيا (1). استمرت عملية تركيا "نبع السلام" في الفترة من 9 إلى 22 أكتوبر.