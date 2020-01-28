В онкоцентре Блохина спасли мальчика, от которого отказались врачи Германии и Израиля. ФАН-ТВ

В августе 2019 года хирурги успешно удалили у мальчика огромную опухоль в поджелудочной железе размером 9х6 сантиметров.

Месяц назад ребенку исполнилось шесть. Прошлый год для его семьи стал огромным испытанием. Плановая медкомиссия в детском саду помогла выявить у мальчика крупное новообразование в поджелудочной железе. Такое редко встречается у детей его возраста.

«Когда мы получили точное наименование этой опухоли, ее характер, тогда стало ясно, что эта опухоль имеет очень трудное лечение. Химиотерапия практически не имеет должного воздействия на нее, не может быть оказана химиотерапией, тогда мы начали консультироваться с зарубежными клиниками», — рассказывает Владимир Бабенков, отец ребенка.

Затем шли многочисленные медицинские консилиумы. Семья искала помощи в Израиле, в Германии, однако зарубежные врачи лишь пожимали плечами. Поджелудочная железа — коварный орган. Операции на нем — одни из сложнейших в детской онкохирургии. Родители мальчика с последней надеждой обратились в Центр онкологии имени Блохина.

«Мы, получив данные обследования, взвесили все за и против и поняли, что единственным методом лечения является хирургическое. Оценив распространенность опухоли по органу, нам стало понятно, что придется выполнить достаточно массивную, травматичную, калечащую операцию в объеме гастропанкриатодуаденальной резекции», — пояснил Полад Керимов, хирург НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Это значит — удалить двенадцатиперстную кишку и часть желудка, а также головку и тело поджелудочной железы. В бригаду хирургов вошли ведущие специалисты: доктора Игорь Файнштейн и Полад Керимов.

«Мы готовы к таким вмешательствам, мы решились на это, выполнили благополучно», — говорит Полад Керимов.

Более пяти часов врачи боролись с пограничной опухолью. Сначала удаление, затем реконструкция. Было необходимо заново сростить все ходы, по которым пища вместе с соками поджелудочной железы и печени направляется в тонкий кишечник.

«По исследованиям, никаких проблем у ребенка ни по лабораторным данным, ни по визуализирующим методам диагностики до настоящего момента нет, и скорее всего уже не будет», — рассказывает хирург.

Сейчас, спустя полгода после операции все врачебно-реабилитационные рекомендации отменены. Мальчик наблюдается у хирурга по месту жительства и раз в три месяца приезжает на полный осмотр в НИИ детской онкологии онкоцентра имени Блохина.