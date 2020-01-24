Пассажир «Аэрофлота» Максим Чумаченко требует, чтобы авиакомпания инициировала уголовное дело по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») и разобралась с работниками, виновными в гибели двух его кошек при перелете Нью-Йорк — Москва. Данное происшествие и в целом ситуацию с авиаперевозками домашних животных Федеральному агентству новостей прокомментировал хозяин известного «толстого» кота Виктора Михаил Галин.

В ПАО «Аэрофлот» заявили «Газете.Ru», что аэропорт «Шереметьево» понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву. Животные получили травмы, несовместимые с жизнью.

«Мне сложно в корректной форме прокомментировать то, что сейчас происходит с перевозками животных. На мой взгляд, по совокупности ситуаций, в том числе с печальным исходом, у авиаперевозчика единственный шанс получить какую-нибудь индульгенцию сейчас — это изменить правила внутренней перевозки животных и установить строгий контроль за качеством их выполнения», — прокомментировал хозяин кота Виктора.

Уже известно, что трагический инцидент произошел в зоне ответственности компании «Шереметьево Хэндлинг», осуществляющей обработку багажа всех рейсов «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево». Авиакомпания пообещала разобраться с виновными. У третьего кота, который летел вместе с Максимом Чумаченко, обнаружено обморожение.

«Очень печально, что для запуска каких-то подвижек уже несколько животных заплатили своими жизнями и здоровьем. Лично я наибольшие надежды, связанные с изменением условий перевозок, связываю с Минтрансом. Ведомство показало себя гибкой структурой с правильным пониманием своей работы. Будем ждать их реакции, и она должна изменить в целом состояние дел в сфере перевозки животных. Такое не может продолжаться дальше. Надо что-то менять», — заключил Галин.

Напомним, «толстый» кот Виктор, несмотря на свой избыточный вес, совершил перелет из Москвы во Владивосток на борту самолета «Аэрофлота» и после этого возглавил медиарейтинг котов за десять лет.