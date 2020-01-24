Ростуризм рекомендовал туроператорам прекратить продажу туров в Китай из-за коронавируса

Москва, 24 января. Ростуризм порекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Китай из-за распространения ранее неизвестного коронавируса. Также ведомство призвало туроператоров прекратить продажу туров в КНР.

В сообщении ведомства говорится о возникновении угрозы безопасности туристов, «связанной с участившимися случаями заражения новым коронавирусом».

По этой причине Ростуризм рекомендует воздержаться от посещения Китая до стабилизации ситуации. Кроме того, ведомство призвало туристические компании приостановить продажу путевок в страну.

«Туроператорам, турагентам: приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг», — отмечается в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что туристы имеют возможность потребовать полный возврат средств за неудавшийся вояж.

Напомним, что в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка эпидемии пневмонии. Впоследствии было установлено, что причиной заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Известно, что все изначально заболевшие имеют отношение к рынку морепродуктов.

По данным телеканала «Царьград», число заболевших достигло 800, а жертвами нового вируса уже стали 25 человек. Однако Всемирная организация здравоохранения не считает необходимым объявлять чрезвычайное положение в связи с эпидемией.