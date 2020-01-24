Россиянки стали лучшими в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию

Москва, 24 января. Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова лидируют на чемпионате Европы в короткой программе.

Косторная идет первой с 84,92 балла, следом за ней Щербакова с показателем 77,95. Тройку лидеров замыкает Трусова, у которой 74,95 балла.

В субботу спортсменки выступят в произвольной программе.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в австрийском городе Грац с 20 по 26 января. У России две медали: в произвольной программе россияне Дмитрий Алиев и Артур Даниелян взяли золото и серебро соответственно.