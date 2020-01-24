Медведев проведет заседание бюро высшего совета «Единой России» 27 января

Москва, 24 января. Заседание бюро высшего совета «Единой России» пройдет в понедельник, проинформировали в пресс-службе партии.

Заседание пройдет под председательством Дмитрия Медведева. В нем также примут участие председатель совета «Единой России» Борис Грызлов, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и вице-премьер Татьяна Голикова.

Планируется, что участники обсудят темы, связанные с реализацией послания к Федеральному собранию российского президента Владимира Путина. Кроме того, на повестке заседания ход выполнения приоритетных задач на текущий период.

Напомним, 16 января состоялось заседание президиума генсовета «Единой России», на котором были определены приоритеты работы партии.