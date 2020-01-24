Эксперт ФЗНЦ Прокофьев дал показания СК РФ по делу похищенных в Ливии россиянах

Член социологической группы, эксперт Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Прокофьев дал показания Следственному комитету (СК) РФ по поводу заявления, поданного президентом ФЗНЦ Александром Малькевичем о похищении российских граждан в Ливии.

Александр Прокофьев был одним из трех членов ФЗНЦ, которые были командированы в Ливию в прошлом году. Группа социологов, в числе которых были Самер Суэйфан и Максим Шугалей, весной 2019 года на легальных условиях проводили в ливийской столице Триполи социологическое исследование о ситуации в стране. В мае боевики «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) захватили россиян и без предъявления обвинений поместили в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига».

Как пишет Александр Прокофьев на своей странице в Facebook, труднее всего было при показаниях СК РФ объяснить три вещи. Во-первых, как бандформирования могут существовать на законных основаниях и быть при этом формально встроенными в систему госуправления в виде органов «МВД» и «МО», при этом не прекращая своей преступной деятельности, вступая в открытые конфликты между собой и нападать на высших госчиновников.

«Мне пришлось кратко объяснить специфику государственного устройства Правительства национального согласия в Ливии. Понимаю, что для следователя, работающего в правоохранительных органах РФ, это звучало дико», — комментирует Александр Прокофьев.

Вторым пунктом по сложности для пояснений стала иерархия боевиков в Триполи.

«Тяжело объяснить, кто контролирует ССС и Абд аль Рауфа Карру. Ведь понять, что данный господин и его организация входят в состав «МВД» лишь формально, что плевать он хотел и на премьер-министра Сарраджа, и на министра Башагу, далеким от ливийской повестки людям довольно трудно. Сотруднику российских правоохранительных органов вряд ли представляется возможным принятие такого факта, что государство с узаконенной преступностью может существовать в современном мире и кто-то его признает официальным», — пишет на своей странице в Facebook Александр Прокофьев.

Эксперт ФЗНЦ в своем заявлении выражает крайнее негодование по факту того, что задержанных россиян не просто не выпускают из плена, но и не выдвигают никаких обвинений по делу о нападении, захвате и последующем заточении российских граждан на территории африканской страны.

«Новостные ленты уже давно разрываются от сообщений и про встречи с Каддафи, и про вмешательство в выборы, и про ужасные условия, в которых содержат ребят. Я в очередной раз повторил, но на этот раз под протокол, что в Ливии не то, что нет выборов, там нет даже закона об их проведении. Какие выборы? Напомнил и о том, что Каддафи не преступник: он амнистирован. Поэтому очевидно, что и встреча с ним никак не может быть преступлением», — говорит Прокофьев.

Он отмечает, что никакого дела в отношении похищенных Максима Шугалея и Самера Суэйфана нет, а за восемь месяцев заключения российских граждан так и не появилось ни одного юридического документа, который обосновал бы их задержание. Александр Прокофьев рассказал Следственному комитету о порядках, которыми руководствуется структура ПНС на примере похищенных социологов, когда во время встречи главаря ПНС Файеза Сарраджа в Москве социологов сначала вывезли из «Митиги», а потом вернули обратно.

«Для меня очевидно, что намерение передать Максима и Самера российской стороне было. И это был бы сильный шаг для ПНС, он мог бы освободить Сарраджа от ответов на острые и сложные вопросы. Не пришлось бы больше повторять жалкую мантру про российское вмешательство в выборы, которых нет. Не пришлось бы врать, что кто-то занимается «делом» ребят, хотя за более чем восемь месяцев с момента их заточения в подвалах Митиги, никто, к слову, в ливийской прокуратуре, не предъявил им никаких официальных обвинений. Не пришлось бы дальше трусливо помалкивать по поводу шантажа, который осуществляла ливийская сторона, когда вела переговоры по поводу похищенных российских граждан. Очень многих неприятных тем можно было бы избежать, а главное нивелировать большую проблему в отношениях с Российской Федерацией. Но этого не произошло. Шугалея и Суэйфана вернули обратно в Митигу», — рассказывает член экспертной группы ФЗНЦ.

По мнению Александра Прокофьева, маловероятно, что эти действия производились по личному приказу Сарраджа — он полагает, что это больше похоже на «почерк» хозяина «Митиги», Абд аль Рауф Карры.

«Имитация казни в стиле ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ), которой подвергли Максима и Самера, напоминает скорее действия бандита и террориста, каким и является командир ССС, чем банального коррупционера – Сарраджа. Последний настолько слабый «лидер», что без турецкого спецназа он не может защититься от триполитанских банд, на которых опирается его же власть. Что касается Карры, я считаю, что он решил продемонстрировать и Сарраджу, и России, от кого на самом деле зависят ключевые решения в ПНС, причем в свойственной для лидера одной из самых «грозных банд Триполи» манере», — убежден Прокофьев.

Он выразил надежду на то, что составленный протокол в Следственном Комитете не просто «ляжет в стол», а станет сдвигом с мертвой точки в освобождении российских граждан из триполийского плена.

«Лично меня не отпускает вопрос, что дальше? Что будет с Максимом и Самером? И я считаю, что изменение формата диалога, который поддерживается с ПНС на официальном уровне, является важным и даже ключевым моментом, необходимым для их освобождения. Нельзя общаться с бандой, которой они являются, как с государственной структурой. Думаю, не так сложно называть вещи своими именами, учитывая, что они делают все возможное чтобы их именно так и воспринимали», — заключил Александр Прокофьев.

Напомним, неофициальная тюрьма «Митига» в Триполи контролируется террористами RADA, которые неоднократно упоминались в докладах СБ ООН как террористы международного масштаба, торговцы людьми и оружием.

1 Организация запрещена на территории РФ.