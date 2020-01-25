Сирия, 25 января. ВКС РФ и ВВС Сирии продолжили оказывать поддержку САА в Алеппо и Идлибе. Курдские боевики проводили принудительную мобилизацию в Хасаке. САА удалось выбить боевиков из поселения Самка в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии осуществляли боевые вылеты на западе Алеппо и юго-востоке Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам исламистов на окраинах Алеппо; понесли потери после налета неизвестных на юго-западе Даръа; освободили поселение Самка в Южном Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: заявила о потерях САА в технике на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: обвиняется в организации взрыва в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: пережили взрыв вблизи города Сулук на севере Ракки; вели перестрелки с курдскими радикалами в Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: подверглись атаке неизвестных в северной части Ракки; подозреваются в убийстве протурецкого ополченца на в Алеппо; установили дополнительные блокпосты в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре; возобновили насильственную вербовку гражданских лиц в Камышлы; задержали трех сирийцев на юге Хасаки.

Провинция Алеппо

В течение дня на западе Алеппо вновь отмечались перестрелки на линии разграничения сил правительственных подразделений и боевиков незаконных бандформирований. В первой половине дня исламисты нанесли удары по районам Аз-Захра и Новый Алеппо, что подвигло военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) прибегнуть к ответным боевым действиям. Артиллерия сил САР вела огонь по укреплениям радикалов на подступах к населенным пунктам Кафр-Наха и Хан аль-Асаль, передавал интернет-портал Step News Agency.

Кроме того, на стороне армии Башара Асада и ее союзников выступили объединенные силы ВКС РФ и ВВС Сирии, точечные авиаудары которых пришлись по зонам дислокации джихадистов у пригорода Ар-Рашидин, а также поблизости от деревни Умм-Атба, города Кафр-Хамра и бывшей 46-й базы САА. Об этом сообщал на своей странице в сети Twitter военный источник (JennRollins1002).

Поступали данные о взрыве в одном из жилых кварталов города Дарат-Изза, оккупированного боевиками. Новостной портал Halab Today TV передавал, что в результате инцидента погибли шестеро детей и молодой человек. Предполагается, что СВУ было установлено членами одной из антиправительственных группировок в рамках междоусобной борьбы.

На северо-востоке провинции произошло убийство ополченца протурецких сил. Информагентство Al Nour сообщало, что тело мужчины было найдено недалеко от деревни Таль Баттал. В нападении на него подозреваются курдские боевики.

К вечеру возобновились перестрелки на линии соприкосновения сил курдских бандгрупп и поддерживаемых Турцией формирований. Telegram-канал (NovostiDamask) заявлял о стычках в районе населенных пунктов Мараназ и Шаваригат аль-Арз.

Провинция Дейр-эз-Зор

В первой половине дня поступали сведения о вылетах неопознанных военных самолетов в юго-восточной части региона. Новостное агентство Al Masdar News сообщало о взрывах, прогремевших в районе Абу-Кемаля. Некоторые источники заявляли об атаке израильских ВВС, однако представители проправительственного формирования «Катаиб Хезболла» эту информацию опровергли.

Накануне произошла детонация СВУ в населенном пункте Аль-Бахра, подконтрольном курдским бандгруппам. Согласно данным военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), взрыв привел к гибели ребенка и ранению одного из местных жителей. В установке бомбы обвинялись боевики подпольных групп «Исламского государства».

Стало известно о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) начали укреплять свои позиции в городе Шхиль. После того как сюда прибыл конвой подкреплением, курдские радикалы приступили к размещению дополнительных блокпостов.

Провинция Даръа

В провинции Даръа произошла новая вылазка неизвестных. Атаке подвергся один из блокпостов Сирийской арабской армии (САА), находящийся между населенными пунктами Тасиль и Адван в юго-западной части региона. В совершении нападения подозреваются боевики вооруженной оппозиции или связанных с ИГИЛ1 бандгрупп, в оккупации которых данные территории находились до июля 2018 года. По предварительным данным, в результате атаки пострадали несколько сирийских солдат.

Центр по примирению враждующих сторон опубликовал сведения о числе вернувшихся в САР сирийцев, вынужденно покинувших родные места после их оккупации боевиками. Стало известно о том, что за сутки еще 953 беженца прибыли из Ливана и Иордании.

Провинция Идлиб

В юго-восточной части провинции накануне продолжились ожесточенные бои. Агентство новостей SANA News сообщало о том, что части Сирийской арабской армии (САА) освободили населенный пункт Самка, захваченный в этот четверг. Также велась операция по зачистке поселения Абу-Джрейф. На стороне правительственных войск работала авиация. Сирийские и российские военные самолеты наносили точечные авиаудары по огневым позициям исламистов на окраинах города Серакиб

Оппозиционные источники, в свою очередь, публиковали неподтвержденные данные о потерях САА. Так, портал Step News Agency заявлял, что исламистам удалось уничтожить грузовик сил САР, однако официального подтверждения эта информация так и не получила.

Взаимные обстрелы наблюдались в районе населенных пунктов Аль-Барса и Сахьян, передавал на своей странице в Twitter военный источник (Breizhman1983).

Провинция Ракка

В минувшие сутки произошел взрыв в городе Сулук. Сработало СВУ, заложенное в автомобиле. Twitter-канал (RojavaNetwork), связанный с курдскими бандгруппами, заявил о том, что в результате детонации транспортного средства были убиты или получили ранения офицеры ВС Турции. Тем не менее подтверждения эта информация так и не получила.

В северной части региона нападению подвергся конвой патрульных «Демократических сил Сирии» (SDF). Согласно данным военного источника в Twitter (Haber_Evfrat), один из курдских боевиков скончался под огнем неизвестных. Местные активисты подозревают в случившемся членов подпольных ячеек «Исламского государства», которые позднее заявили о налете на отряд SDF на юго-западе Ракки.

Провинция Хасака

Произошел пожар в лагере «Аль-Хол». Как передавал Twitter-канал (NovostiDamask), неизвестные, предположительно из числа членов семей террористов «Исламского государства», подожгли палатку уроженки Индонезии. К счастью, женщина не пострадала. Отмечается, что поводом к случившемуся мог послужить отказ беженки придерживаться исламских традиций.

Во второй половине дня появилась информация о незаконных арестах в городе Камышлы. Военный источник в сети Telegram (ogn55) сообщал о том, что курдские боевики направляют задержанных в свои военные лагеря в рамках принудительной мобилизации.

На юге Хасаки были взяты под стражу несколько подозреваемых в связях с ИГИЛ лиц. Согласно данным медиапортла Al Nour, в доме, где проживали арестованные, было обнаружено оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.