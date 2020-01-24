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МИД России рассказал о механизме разрешения споров по СВПД

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МИД России рассказал о механизме разрешения споров по СВПД

Москва, 24 января. Министерство иностранных дел России рассчитывает, что февральское заседание Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) поможет предотвратить нарастание кризиса вокруг сделки. Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ прокомментировали промежуточные итоги рабочих контактов и неформальных консультаций со странами — участницами СВПД, озвученные высоким представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем, и сделанные после того, как Лондон, Париж и Берлин уведомили о решении пойти по пути запуска механизма разрешения споров, предусмотренного параграфом 36 СВПД.

Дипломатическое ведомство России подтвердило наличие серьезных затруднений, которые появились из-за принятого «евротройкой» решения. Шаг Германии, Франции и Великобритании создает дополнительные трудности в процессе осуществления СВПД, подчеркнули в МИД РФ. Кроме того, добавили в ведомстве, этот механизм не может быть приведен в действие из-за отсутствия необходимых для этого процедур и решений Совместной комиссии.

«Настораживает, что в СМИ появились ссылки на мнение неких анонимных официальных лиц, обозначивших 15-дневный период, который отводится на нахождение решения. Пока участники СВПД совместно не определятся с соответствующими процедурами, разговоры о сроках и «графиках» преждевременны», — говорится в сообщении МИД России.

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Источник: Официальный сайт МИД РФ
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