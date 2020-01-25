Сирийские наемники с одобрения ПНС Ливии издеваются над мирными жителями Триполи

Триполи, 25 января. Похищение мирных людей в Триполи уже стало обычным занятием для сирийских наемников, переправленных Анкарой из Идлиба для помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Так, источник, имеющий отношение к Ливийской национальной армии (ЛНА), разместил видеозапись, на которой боевики из Сирии, связанные с марионеточным режимом Файеза Сарраджа, издеваются над мирным жителем ливийской столицы.

На видео сирийские наемники бьют совершенно голого мужчину, заставляя его просить у своего отца принести джихадистам выкуп. Запись наглядно демонстрирует всю жестокость радикальных исламистов по отношению к мирному населению Триполи. Более ужасно то, что марионеточное «правительство», давно утратившее свою легитимность, захватившее столицу Ливии и ее окрестности, позволяет членам преступных бандформирований действовать совершенно безнаказанно.

Стоит отметить, что такой хаос и беззаконие наблюдается на всей территории, контролируемой ПНС Ливии. Наемники из сирийского Идлиба, поставляемые Турцией в качестве живой силы для поддержки Сарраджа, практически ежедневно совершают нападения на жителей Триполи, оказавшихся в плачевной ситуации. Нередко здесь происходят грабежи, мародерство и перестрелки, из-за чего находиться на улицах ливийской столицы становится крайне опасно.

Однако наиболее излюбленным занятием сирийских наемников является похищение людей, в том числе детей и подростков. Радикалы вымогают от родственников несчастных огромные суммы денег в качестве выкупа, некоторых заставляют брать в руки оружие и вступать в их ряды. Только за последние два дня террористы похитили в Триполи девять детей, которых, предположительно, могут удерживать в сексуальном рабстве.

Примечательно, что на все эти ужасные и бесчеловечные преступления по-прежнему продолжает закрывать глаза мировая общественность и ООН. На прошедшей 19 января международной берлинской конференции по ливийскому урегулированию представители западных государств лишь выразили обеспокоенность прекращением поставок ливийской нефти в связи с закрытием ряда крупных месторождений черного золота. Страдания ливийского народа, измученного затяжным гражданским конфликтом, вовсе не волнует ни Соединенные Штаты, ни Евросоюз.

Напомним, в ходе итогового коммюнике по завершению саммита в Берлине были озвучены уже давно известные тезисы, которые преимущественно касались беспрекословного соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, введенного в 2011 году, и невмешательства в ливийский конфликт со стороны других стран. В то же время Запад так и не смог предложить никаких новых механизмов по прекращению кровопролития в Северной Африке, а лишь подтвердил свою приверженность мирному урегулированию ливийского кризиса. На этом фоне переговоры в Москве, прошедшие 13 января, выглядят намного более эффективными, особенно учитывая, что именно призыв Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о прекращении боевых действий с 12 января послужил основой для мирных процессов в североафриканском государстве.