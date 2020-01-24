Вернувшихся из Китая с высокой температурой трех человек госпитализировали в Татарстане

Казань, 24 января. Трех человек, вернувшихся из Китая в Татарстан, госпитализировали с повышенной температурой. Об этом проинформировали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

В сообщении ведомства говорится, что люди были в китайском городе Санья.

«У них появилась температура, госпитализировали для наблюдения. Госпитализированы три человека из дома, не с рейса, ранее жалоб не предъявляли», — подчеркнули в Роспотребнадзоре, отметив, что «диагноз — ОРВИ, пневмонии нет».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в декабре прошлого года. У больных высокая температура, чувство сдавленности в груди, усталость, кашель с небольшим выделением мокроты. К настоящему моменту известно о почти 900 заболевших, 26 человек погибли. Случаи поражения ранее неизвестным вирусом зафиксированы также в Южной Корее, Японии и Таиланде, США.

Ранее в пресс-службе МИД РФ сообщили, что граждан России нет среди пациентов, заболевших новым коронавирусом 2019-nCoV на территории Китая