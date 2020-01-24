Помпео собирается на переговоры с Зеленским и Лукашенко

Вашингтон, 24 января. Госсекретарь США Майк Помпео в ближайшее время посетит бывшие республики СССР. Турне дипломата запланировано с 29 января по 4 февраля. Об этом заявили в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

В сообщении на сайте внешнеполитического ведомства уточняется, что в этот период Помпео посетит Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент. 30 января он встретится с лидером Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и главой Минобороны Андреем Загороднюком. На повестку встречи будет вынесен вопрос о территориальной целостности Украины, а также поддержке, которую Вашингтон готов оказать Украине, уточняет РИА Новости.

1 февраля Помпео проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Планируется, что стороны обсудят приверженность США суверенной, независимой, процветающей Белоруссии, а также подтвердят стремление к нормализации отношений двух стран.

В Нур-Султане госсекретарь США переговорит с новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, бывшим лидером страны Нурсултаном Назарбаевым, а также министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. И, наконец, в Ташкенте он проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.