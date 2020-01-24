Ространснадзор прокомментировал гибель котов при перелете из Нью-Йорка в Москву

Москва, 24 января. Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов отреагировал на инцидент с гибелью котов при перелете из Нью-Йорка в Москву.

По его словам, в правилах, установленных международными организациями гражданской авиации, указано, как необходимо перевозить домашних животных.

«Также в каждой авиакомпании имеется специальная инструкция для всех видов животных. Запрещать [транспортировку] нельзя, надо придерживаться существующих правил», — заявил Смирнов.

Представитель ведомства отметил, что животных нужно перевозить отдельно от пассажиров во избежание неудобств, при этом в багажном отсеке должны быть комфортные для питомцев условия.

«В багажнике температура такая же, как в салоне, все идентично, животное будет себя чувствовать также, никакого надругательства, издевательства невозможно увидеть», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о гибели котов, перевозимых из Нью-Йорка в Москву, по вине грузчиков. Как сообщил хозяин животных, коты умерли из-за травм, полученных при разгрузке багажа из самолета.

Авиакомпания «Аэрофлот» выразила сожаление по поводу случившегося.

«Инцидент случился в зоне ответственности компании «Шереметьево Хэндлинг», осуществляющей обработку багажа всех рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево», — заявили в авиакомпании.

Представители «Аэрофлота» пообещали привлечь виновных к ответственности.