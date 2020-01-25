300 рыбаков на льдине унесло в залив Мордвинова. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Новый состав правительства
На этой неделе в России произошли масштабные политические изменения. В стране сформировали новое правительство. Распоряжение подписал вступивший в должность премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперты уже отмечают, что обновленный кабмин состоит из профессионалов и нацелен на результат. Ряд глав ведомств сохранили свои должности. Среди них, например, руководитель МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и министр транспорта Евгений Дитрих. В кабмине появились и новые лица. Так Минкульт возглавила Ольга Любимова, за просвещение теперь отвечает Сергей Кравцов, а здравоохранение курирует Михаил Мурашко. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в составе произошло сбалансированное омоложение.
«Председатель правительства внес предложения по кандидатурам, руководствуясь, на мой взгляд, главными критериями: чтобы это были профессиональные, опытные люди, прошедшие школу в тех или иных сферах, современно мыслящие, образованные. Это вселяет уверенность, что у них все получится. Хочется искренне пожелать новому кабинету успехов, чтобы все получилось», — подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Встреча Путина со студентами
Сегодня, 25 января, в России отмечают День студента. Концерты, викторины, познавательные квесты — во всех регионах страны проходят праздничные мероприятия. А за несколько дней до события учащимися ведущих вузов и школьникам — тем, кто отличился в учебе, спорте и творчестве, удалось пообщаться с президентом Владимиром Путиным. Встреча прошла в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Обсуждали самые разные темы — науку, культуру и спорт. Говорили о повышении зарплат педагогам, о том, как вовлечь школьников в образовательные программы. Зашла речь и о будущем регионов.
«Нужно развивать просто вузы на местах, прямо там, где люди живут, учатся, и там же они должны найти место работы. Нужна большая связь — мы об этом все время говорим последнее время — с рынком труда, с работодателями. Напрямую надо работать — первое. Второе — нужно прекратить безразмерно раздувать вузы в тех городах, о которых вы сейчас сказали: Москва, Петербург. Там уже есть вузы, они замечательные, хорошие, мы их поддерживаем. Федеральные университеты, исследовательские университеты — целую сеть мы сделали. Нужно уделить внимание вузам на местах в широком смысле этого слова», — подчеркнул российский лидер.
Трагедия в хостеле в Перми
Жуткие новости из Перми шокировали на этой неделе всю страну. Пятеро постояльцев хостела «Карамель» насмерть обварились кипятком, пострадали шесть человек. ЧП произошло из-за прорыва трубы. Мини-отель затопило ночью, когда все спали. Как выяснилось, постояльцы никак не могли выбраться из подвального помещения. В момент аварии единственный эвакуационный выход был заперт. Следователи возбудили уголовное дело и задержали сотрудника МЧС. Ему предъявили обвинение в халатности, позже отпустили под подписку о невыезде. Предположительно, в хостеле было допущено множество нарушений. Год назад, во время проверки, сотрудник министерства их заметил, но ничего не предпринял. Однако в МЧС эту версию опровергли. Там уверены, что инспектор действовал по правилам. Ну а собственника хостела тогда привлекли к ответственности. Расследование дела продолжается.
Спасение рыбаков
А на Сахалине на этой неделе прошла крупная спасательная операция. Сотрудники МЧС эвакуировали 300 рыбаков, которые оказались отрезанными от берега. В районе мыса Свободный в заливе Мордвинова оторвало льдину. В это время как раз на ней находились сотни человек. Некоторые смогли выйти на берег самостоятельно, а 250 потребовалась помощь сотрудников МЧС. К счастью, пострадавших не было. А любители зимней рыбалки в других регионах страны в этом году смогли посидеть с удочкой лишь у берега. Зима в России выдалась аномально теплой. Специалисты Гидрометцентра попытались объяснить, почему погода ставит один рекорд за другим. Как отмечают эксперты, зимнюю температуру в нашей стране определяет теплый ветер из Атлантики. Обычно до азиатской части России он не доходит, но в этом сезоне, как говорится, «все пошло не по плану». В Сибири температурные отклонения от нормы могут достигнуть 20 градусов.
Крещение Господне
19 января миллионы православных верующих отметили один из главных церковных праздников — Крещение Господне. Богослужения прошли по всей стране. Одна из традиций и старейший обряд — окунание в прорубь. Он напоминает о таинстве, которое совершил Иисус в реке Иордан. В ночь с 18 на 19 в освященные купели зашли тысячи верующих. Купания продолжались и все воскресение. В Москве и Петербурге погода преподнесла сюрпризы, льда на реках практически не было. Поэтому в местах купаний установили деревянные спуски, у которых дежурили спасатели и медики.
«Для меня Крещение — это, в первую очередь, обновление души, обновление самого себя, стремление к лучшему», — делится Ярослав.
«На самом деле это наша древняя традиция, нашей древней Руси. Мы русские, каждый год омываемся, смываем с себя грязь, так называемую, которая скапливается за год», — рассказали о своем отношении к крещенскому купанию Александр и Никита.