300 рыбаков на льдине унесло в залив Мордвинова. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Новый состав правительства На этой неделе в России произошли масштабные политические изменения. В стране сформировали новое правительство. Распоряжение подписал вступивший в должность премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперты уже отмечают, что обновленный кабмин состоит из профессионалов и нацелен на результат. Ряд глав ведомств сохранили свои должности. Среди них, например, руководитель МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и министр транспорта Евгений Дитрих. В кабмине появились и новые лица. Так Минкульт возглавила Ольга Любимова, за просвещение теперь отвечает Сергей Кравцов, а здравоохранение курирует Михаил Мурашко. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в составе произошло сбалансированное омоложение. «Председатель правительства внес предложения по кандидатурам, руководствуясь, на мой взгляд, главными критериями: чтобы это были профессиональные, опытные люди, прошедшие школу в тех или иных сферах, современно мыслящие, образованные. Это вселяет уверенность, что у них все получится. Хочется искренне пожелать новому кабинету успехов, чтобы все получилось», — подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Встреча Путина со студентами Сегодня, 25 января, в России отмечают День студента. Концерты, викторины, познавательные квесты — во всех регионах страны проходят праздничные мероприятия. А за несколько дней до события учащимися ведущих вузов и школьникам — тем, кто отличился в учебе, спорте и творчестве, удалось пообщаться с президентом Владимиром Путиным. Встреча прошла в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Обсуждали самые разные темы — науку, культуру и спорт. Говорили о повышении зарплат педагогам, о том, как вовлечь школьников в образовательные программы. Зашла речь и о будущем регионов. «Нужно развивать просто вузы на местах, прямо там, где люди живут, учатся, и там же они должны найти место работы. Нужна большая связь — мы об этом все время говорим последнее время — с рынком труда, с работодателями. Напрямую надо работать — первое. Второе — нужно прекратить безразмерно раздувать вузы в тех городах, о которых вы сейчас сказали: Москва, Петербург. Там уже есть вузы, они замечательные, хорошие, мы их поддерживаем. Федеральные университеты, исследовательские университеты — целую сеть мы сделали. Нужно уделить внимание вузам на местах в широком смысле этого слова», — подчеркнул российский лидер.

Трагедия в хостеле в Перми Жуткие новости из Перми шокировали на этой неделе всю страну. Пятеро постояльцев хостела «Карамель» насмерть обварились кипятком, пострадали шесть человек. ЧП произошло из-за прорыва трубы. Мини-отель затопило ночью, когда все спали. Как выяснилось, постояльцы никак не могли выбраться из подвального помещения. В момент аварии единственный эвакуационный выход был заперт. Следователи возбудили уголовное дело и задержали сотрудника МЧС. Ему предъявили обвинение в халатности, позже отпустили под подписку о невыезде. Предположительно, в хостеле было допущено множество нарушений. Год назад, во время проверки, сотрудник министерства их заметил, но ничего не предпринял. Однако в МЧС эту версию опровергли. Там уверены, что инспектор действовал по правилам. Ну а собственника хостела тогда привлекли к ответственности. Расследование дела продолжается.

Спасение рыбаков А на Сахалине на этой неделе прошла крупная спасательная операция. Сотрудники МЧС эвакуировали 300 рыбаков, которые оказались отрезанными от берега. В районе мыса Свободный в заливе Мордвинова оторвало льдину. В это время как раз на ней находились сотни человек. Некоторые смогли выйти на берег самостоятельно, а 250 потребовалась помощь сотрудников МЧС. К счастью, пострадавших не было. А любители зимней рыбалки в других регионах страны в этом году смогли посидеть с удочкой лишь у берега. Зима в России выдалась аномально теплой. Специалисты Гидрометцентра попытались объяснить, почему погода ставит один рекорд за другим. Как отмечают эксперты, зимнюю температуру в нашей стране определяет теплый ветер из Атлантики. Обычно до азиатской части России он не доходит, но в этом сезоне, как говорится, «все пошло не по плану». В Сибири температурные отклонения от нормы могут достигнуть 20 градусов.