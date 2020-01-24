Граждан РФ нет среди заразившихся коронавирусом в Китае

Москва, 24 января. Граждан России нет среди пациентов, заболевших новым коронавирусом 2019-nCoV на территории Китая, сообщает пресс-служба МИД РФ.

По данным российского внешнеполитического ведомства, российские посольства и генконсульство отслеживают ситуацию в Китае и поддерживают связь с россиянами, находящимися в настоящий момент на территории КНР.

«По информации на 24 января, среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным новым коронавирусом, российских граждан нет», — говорится в сообщении МИД РФ.

Согласно последним данным, предоставленным компетентными органами Китая, в стране зарегистрировано 830 подтвержденных случаев заболевания. 25 человек погибли. С подозрениями на 2019-nCoV зафиксировано 1072 случая. В Гонконге подтверждено пять случаев заболевания коронавирусом, в Макао — два, на Тайване — один, Таиланде — четыре, во Вьетнаме — два, по одному в Японии, Южной Кореи, США и Сингапуре.

«Роспотребнадзор рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения КНР до стабилизации ситуации, а тем из них, кто находится в Китае, соблюдать меры предосторожности. Осуществляется мониторинг прибывающих из Китая», — сообщили в МИД РФ.

Российским туристам в Китае рекомендуют незамедлительно обращаться к врачам при возникновении первых признаков заболевания.

Напомним, что в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Впоследствии выяснилось, что причиной эпидемии стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, передавал RT. Источником опасного вируса стал городской рынок морепродуктов. Согласно исследованиям специалистов, первоисточником вируса может быть южнокитайский многополосый крайт или китайская кобра.

Из-за коронавируса 10 городов китайской провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта. Закрыты аэропорты и вокзалы, прекращены междугородние пассажирские перевозки. В ряде городов, где вокзалы работают, у всех пассажиров проверяют температуру, передает «Газета.ру».

Ранее врач-инфекционист Алексей Ртищев рассказал, стоит ли бояться посылок из Китая из-за вируса. По его словам, на сегодняшний день медики не располагают данными о том, что коронавирус передается через предметы, в том числе посылки, которые доставляют из Поднебесной.