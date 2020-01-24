Более 30 военных США пострадали при обстреле американских баз в Ираке

Вашингтон, 24 января. Не менее 34 американских военнослужащих пострадали при обстреле военных баз США в Ираке. Такие данные в пятницу привел официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«По последним данным, 34 военнослужащих получили контузию и травмы головного мозга», — отметил он.

Хоффман уточнил, что восемь пострадавших лечатся в США, девять — в Германии. Остальные возобновили службу в Ираке. По словам представителя Пентагона, оценить точное число пострадавших было сложно, поскольку показания самих военных расходились с заключением медиков.

Напомним, что 8 января Иран выпустил по находящимся в Ираке американским базам около 15 ракет. Это стало ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб при ударе ВВС США по аэропорту Багдада. Убийство Сулеймани вызвало широкий резонанс. Канада после этого заявила, что ждет от США объяснений, а Ирак потребовал вывода американских войск.

Примечательно, что первоначально президент США Дональд Трамп объявил об отсутствии пострадавших при обстреле американских баз. Это породило предположение, что Вашингтон скрывает реальное число пострадавших.

По мнению вице-президента Академии геополитических проблем Константина Соколова, Соединенные Штаты боятся повторять в Иране иракский сценарий вторжения. Вашингтон понимает, что Тегеран — довольно серьезный противник, просто так оккупировать свою территорию он не даст. Кроме того, военные действия окончательно подорвут авторитет США в глазах мирового сообщества. В этих условиях у Америки остается лишь один рычаг давления — экономические санкции.