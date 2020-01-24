Сирия, 24 января. В Хасаку прибыла гумпомощь от российского Центра по примирению враждующих сторон. Террористы ИГ1* напали на курдских боевиков в Ракке. «Нусра»*** заявила о крушении дрона САА в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили новый этап по реконструкции строений в Алеппо, Даръа и Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: заявила о том, что исламисты сбили беспилотник САА недалеко от Маарет ан-Нумана в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: организовало нападение на курдских боевиков на юго-западе Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: ведут огонь по расположениям курдских радикалов в северной части Алеппо.

Центр по примирению враждующих сторон: обеспечил доставку гумпомощи в Хасаку.

Провинция Алеппо

В северной части региона возобновились вооруженные стычки между курдскими радикалами и бойцами формирований, поддерживаемых Анкарой. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), протурецкие силы открыли огонь по укрепрайонам Отрядов народной самообороны (YPG) недалеко от населенных пунктов Мараназ и Шаваригат аль-Арз южнее Азаза. О потерях курдских боевиков в живой силе или технике пока ничего неизвестно.

В провинции также прошли работы по реконструкции зданий, пострадавших за время оккупации боевиков или после их обстрелов. Согласно данным Центра по примирению враждующих сторон, за сутки был завершен ремонт на водонасосной станции в населенном пункте Хаззами. Кроме того, были восстановлены два жилых дома в городе Земрин в Даръа и один в поселении Сабура в Дамаске.

Провинция Даръа

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев опубликовал новые данные о числе сирийцев, вернувшихся на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) из Ливана и Иордании в течение дня. 317 человек пересекли сирийско-ливанскую границу через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», тогда как еще 634 беженца перешли через погранпереход «Насиб» на юге Даръа. Напомним, число возвращающихся перемещенных лиц возросло после того, как от исламистов были зачищены территории юго-западных сирийских провинций Даръа, Эль-Кунейтра и Дамаск. Напомним, первые два региона перешли под полный контроль летом 2018-го, тогда как Дамаск удалось освободить еще весной того же года.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что боевики террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, сбили разведывательный беспилотник Сирийской арабской армии (САА) в районе города Маарет ан-Нуман. Напомним, правительственные войска ведут наступление на данном направлении с целью освобождения населенных пунктов, оккупированных боевиками радикальных бандформирований.

Провинция Ракка

Поступила информация о новом нападении террористов «Исламского государства» в Ракке. Twitter-канал (jacksanders1965) заявил о том, что члены так называемых спящих ячеек ИГ организовали налет на боевиков «Демократических сил Сирии»**** (SDF) или Отрядов народной самообороны (YPG) на юго-западе региона. Атака обернулась гибелью или ранением, по меньшей мере семи курдских радикалов. Более подробная информация о месте случившегося пока выясняется.

Провинция Хасака

Официальный Facebook-канал Минобороны РФ (mod.mil.rus) опубликовал данные о проведении гуманитарной акции в Хасаке. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон обеспечили доставку гумпомощи в населенный пункт Саджария. Нуждающимся жителям поселения были выданы 250 продовольственных наборов общим весом почти в тонну.

Тем временем стало известно об убийстве женщины в деревне Равия к западу от Рас аль-Айна. Военный источник в Twitter (HASAKH_NEWS) передает, что женщина 35 лет по имени Джамиля Ахмед Аль-Муса была найдена задушенной. Информации о возможных преступниках пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.