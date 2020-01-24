Одетый в цвета британского флага Джонсон подписал соглашение о Брексите

Лондон, 24 января. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, одетый в цвета британского флага, торжественно подписал соглашение о выходе страны из Евросоюза.

Специально для церемонии политик надел синий костюм, голубую рубашку и красный с белым узором галстук, правда, причесываться он все-таки не стал, пишет РИА Новости. Свою подпись под документом премьер поставил перьевой ручкой Parker. Именно ей по традиции подписываются самые важные для Британии.

Джонсон назвал эту церемонию потрясающим моментом.

«Наконец, выполняется результат референдума 2016 года и заканчиваются затянувшиеся годы споров и разногласий​​​. Наконец, мы можем двигать вперед нашу страну», — сказал он.

По его словам, теперь правительство сосредоточится на обеспечении лучших социальных служб, раскрытии возможностей и потенциала каждого уголка Соединенного Королевства, и одновременно с этим начнет строить новые отношения с ЕС, основанные на дружбе и равенстве.

Документ о Брексите привезли из Брюсселя представители ЕС и МИД Великобритании и главный переговорщик от Британии Дэвид Фрост.

Напомним, сегодня соглашение об условиях выхода Великобритании из Европейского союза подписали также председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. После этого Мишель в своем Twitter написал, что дружба ЕС и Британии сохранится, несмотря на перемены.

Процедура Брексита пройдет 31 января. В 23.00 Британия выйдет из Евросоюза. После этого начнется переходный период, он продлится до конца 2020 года. Все это время стороны будут вести торговые переговоры, согласовать условия дальнейшего сосуществования в сфере экономики и безопасности