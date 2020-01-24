Народной артистке РФ Раисе Рязановой стало плохо у гроба сына

Москва, 24 января. Народная артистка РФ Раиса Рязанова почувствовала себя плохо на церемонии прощания с сыном, актером Данилой Перовым. Панихида прошла в московском театре «Содружество актеров Таганки».

Сообщается, что актрисе, наиболее известной по роли в фильме «Москва слезам не верит», стало плохо возле гроба сына. Рязанову утешали родственники, возле театра дежурила карета скорой помощи.

Ранее сообщалось, что Данила Перов, который являлся единственным сыном актеров Раисы Рязановой и Юрия Перова, скоропостижно скончался на 52-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Артист был похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Заслуженный артист России Данила Перов отметился своей работой в 60 различных постановках, известен участием в спектаклях «Обыкновенное чудо», «Бешеные деньги», «Бег». С 1994 года артист работал в московском театре «Содружество актеров Таганки».

Ранее Федеральное агентство новостей передавало о кончине героя Советского Союза генерал-майора Юрия Кузнецова. Бывший военачальник скончался на 74-м году жизни в Благовещенске. В годы войны в Афганистане под командованием Кузнецова были проведены более 70 военных операций. В последние годы генерал-майор в отставке дважды избирался депутатом Законодательного собрания Амурской области и городской думы Благовещенска. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов.