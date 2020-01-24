В Германии назвали незаконными соглашения между Турцией и ПНС Ливии о морских границах

Москва, 24 января. Соглашения о морских границах в Восточном Средиземноморье между так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоган назвали в Германии незаконными. Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров заявил, что Европа не хочет усиления Турции в Ливии.

Ранее сотрудники научной службы бундестага Германии заявили, что договор между ПНС Ливии и Эрдоганом не может считаться действительным, поскольку нарушает международное морское право.

Отметим, что позиция Берлина по соглашению между Анкарой и ПНС Ливии была озвучена в преддверии встречи немецкого канцлера Ангелы Меркель в Турцию. Не исключено, что таким образом немецкие власти хотели подготовить почву перед переговорами Меркель и Эрдогана, на которых будет обсуждаться ситуация в африканской стране.

Федоров указал, что Европа очень чувствительна к беженцам, которые приезжают в европейские страны. Вместе с десятками миллионов беженцев приезжают несколько сотен тысяч боевиков, отметил парламентарий.

«Поэтому все прекрасно понимают, что, если поссориться с теми, кто управляет потоком беженцем, можно получить свержение европейских властей во многих государствах, — сказал депутат в беседе с изданием «Слово и дело». — Борьба идет не совсем о том, о чем говорят. Европа в этом плане не хочет усиления Турции в Ливии. Поэтому и цепляется за какие-то моменты, в том числе связанные с морским правом».

Федоров обратил внимание на наличие двух конфликтующих сторон в Ливии — ПНС Ливии и Ливийской национальной армии (ЛНА), которых поддерживают разные государства. По его словам, Европа занимает позицию, «которая конфликтует с Турцией за лидерство в этом регионе».

Парламентарий указал, что взгляд Германии на ливийский вопрос не может считаться полноценной позицией Европейского союза, однако именно Берлин является главной силой в содружестве.

Ранее Федеральное агентство новостей выявило факты участия Турции в ливийском конфликте. Выяснилось, что Анкара не только поставляла ПНС Ливии технику и оружие, но и отправляла сирийских джихадистов.