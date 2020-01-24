Россия может обратиться в ВТО из-за китайско-американской сделки

Давос, 24 января. Российские власти изучают торговое соглашение, заключенное между США и Китаем. Об этом в пятницу заявил замминистра экономического развития РФ Тимур Максимов, общаясь с журналистами на форуме в Давосе.

По его словам, если китайско-американская сделка будет ущемлять интересы России, Москва может задействовать некоторые правовые и политические инструменты. К первым, в частности, относится Всемирная торговая организация (ВТО). Ко вторым — двусторонние контакты.

«У Китая есть объем внутреннего спроса, удовлетворяемого за счет импорта, по сути, речь идет о том, чтобы перераспределить этот объем от одних стран к другим», — пояснил Максимов.

Замглавы Минэкономразвития также не исключает, что Россия может потребовать от Китая нарастить импорт наравне с США. Впрочем, подчеркнул чиновник, говорить о таких мерах пока еще рано.

Напомним, что 15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение об усилении торговой активности. Оно позволяет Китаю увеличить закупку американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года и на 123,3 млрд долларов — в течение второго. Речь идет о сельскохозяйственных и других товарах. Примечательно, что это только первая фаза сделки.

Предполагается, что это соглашение положит конец так называемым «торговым войнам», которые США затеяли в отношении Китая еще в 2018 году. Тогда Трамп распорядился увеличить пошлины на ввозимые в страну китайские товары, так как счел торговые отношения с КНР «несправедливыми».