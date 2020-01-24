Проект «Доступный Интернет»: какие сервисы будут бесплатными для россиян

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин упомянул проект «Доступный Интернет» — идею сделать бесплатными «социально значимые отечественные сервисы». Какие приложения войдут в этот список, будет ли бесплатной переписка в «ВКонтакте» и как это будет организовано? Читайте в материале Федерального агентства новостей.

Доступный Интернет нарушит сетевой нейтралитет, но защитит «своих»

Для начала мы попросили экспертов оценить качество Интернета в России, чтобы понять, на какой базе планируется построить проект доступной связи для важных социальных сервисов.

Известный российский предприниматель в сфере информационных технологий Игорь Ашманов считает предложение Владимира Путина правильным и разъясняет свое видение проекта «Доступный Интернет».

«У нас, на самом деле, по сравнению с тем, что творится в Европе и США, Интернет почти бесплатный и чудовищно быстрый, — считает он. — Когда люди сюда приезжают, они просто изумляются. Там [у них] либо медленно, либо очень дорого… Еще, например, в США почти нигде нельзя «заплатить телефоном», как у нас. И в Европе на это смотрят, просто выпучив глаза. Для них это какой-то следующий век. У нас Интернет хороший».

По мнению предпринимателя, идея Путина состоит в том, чтобы обеспечить преференции отечественным проектам. Речь идет не только о сайте «Госуслуги» («Портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации») или официальных сайтах президента и правительства.

«Путин имеет в виду «социально значимые» сервисы, — отметил собеседник ФАН. — Это поисковики, [электронная] почта, мессенджеры, социальные сети... Как это вообще возможно сделать чисто технически? Пока не могу сообразить».

Пока не до конца ясна не только техническая сторона бесплатного доступа, но и юридическая. Игорь Ашманов объясняет это на примере принципа сетевого нейтралитета.

«Вот, условно говоря, есть некий «провайдер водопровода», — объясняет собеседник ФАН. — Он не должен, как говорят, «шейпить трафик» (уменьшать или ограничивать скорость. — Прим. ФАН). То есть не должен кому-то открывать кран побольше, а кому-то — поменьше, в зависимости от того, кто это».

Применительно к Интернету это выглядит так: поделился деньгами с провайдером данный крупный клиент или нет.

«Допустим, условный Netflix (американская развлекательная компания. — Прим. ФАН) не платит, давай его «загасим», — сказал он. — А YouTube (американский видеохостинг. — Прим. ФАН) платит, поэтому откроем ему дыру пошире. Вот в США все время идет огромная борьба за эту сетевую нейтральность. И, по-моему, она проиграла».

Интернет-провайдеры кусают себе локти из-за невозможности отломить кусок от этого контентного пирога, так как получают деньги от клиентов только за предоставляемый им трафик, как правило, безлимитный, объяснил эксперт.

«Но они бы очень хотели «присоседиться» и получать свой процентик (от того, что покупают люди на других сервисах. — Прим. ФАН), — сказал он. — Но не могут. Потому что им мешает принцип сетевой нейтральности... У нас в некотором смысле этот принцип будет нарушен. Потому что, например, Facebook будет платным, а «ВКонтакте» — бесплатным. С моей точки зрения, это хорошо, это отличный протекционизм».

При работе над проектом «Доступный Интернет» принцип сетевой нейтральности придется нарушить и снять плату с определенного вида трафика. Как это будет решаться провайдерами — технические специалисты пока не очень представляют.

«Это серьезная работа, — признался Ашманов. — Во-первых, это можно делать с помощью системы DPI (технология накопления статистических данных, проверки и фильтрации сетевых пакетов по их содержимому. — Прим. ФАН), про которую, собственно, и закон [сенаторов Андрея] Клишаса и [Людмилы] Боковой — что можно везде поставить DPI и она уже будет различать виды трафика».

На сайты проекта можно будет заходить при неоплаченном Интернете

Какие именно сервисы попадут в список проекта «Доступный Интернет»? В Минкомсвязи РФ ФАН ответили, что проработка вопроса только началась, поэтому никаких конкретных решений еще не принято и списка не существует.

«Под бесплатным доступом к социально значимым интернет-сервисам имеется в виду отсутствие тарификации по белому списку таких сервисов, который еще не разработан, — сообщил пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков. — Иными словами, трафик с этих сайтов будет бесплатным».

Нововведения относятся к мобильному интернету (в фиксированном сейчас почти все тарифы и так безлимитные) и части пакетных тарифов, в том числе спутниковых.

«Кроме того, предполагается, что на сайты из списка можно будет заходить даже при неоплаченном Интернете», — добавил Новиков.

Мы сделали перечень российских интернет-сервисов, которые потенциально могут войти в список проекта «Доступный Интернет».

Российской компании Mail.ru Group принадлежат три крупнейшие в нашей стране социальные сети — «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев рассказал ФАН, как технологии меняют жизнь людей и почему бесплатный доступ так важен для россиян.

«Пользователи в Сети знакомятся и общаются, играют и развлекаются, покупают и продают, учатся и развиваются, заказывают еду, такси и одежду, — заявил он. — Упрощающие доступ к Сети инициативы положительно скажутся не только на цифровой экономике и IT-отрасли, но и на качестве повседневной жизни десятков миллионов россиян».

Где больше всего обрадуются бесплатному Интернету

Одна из структур, которой предстоит воплощать идею президента в жизнь, — «Ростелеком», крупнейший в РФ провайдер цифровых услуг и сервисов.

По словам руководителя пресс-центра корпоративного центра Андрея Полякова, в корпорации поддерживают инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. В первую очередь он перечислил не развлекательные ресурсы, а сервисы государственных услуг.

«В любой жизненной ситуации человек должен иметь право воспользоваться социальной или государственной услугой в онлайн-режиме, — отметил он. — Это касается, например, портала госуслуг или сайтов государственных органов, служб социальной защиты, медицинских организаций и так далее».

Добавим, что «Ростелеком» уже с 2014 года занимается устранением цифрового неравенства. По проекту он строит 14 тысяч точек доступа в Wi-Fi в малых сельских населенных пунктах. С тех пор построено уже более 10 тысяч таких точек, напомнил Поляков.

«С 1 августа 2017 года «Ростелеком» сделал бесплатным доступ в Интернет в этих точках, — сообщил глава пресс-центра. — Сельские жители имеют возможность совершенно бесплатно решать свои задачи в онлайн-среде».

В России все еще нет доступа к Интернету в десятках тысяч населенных пунктов.

Врио генерального директора ООО «Евтелсат Нетворкс», региональный вице-президент по странам СНГ Eutelsat S.A Николай Орлов рассказал нам, как быстрее всего можно решить эту проблему.

«Наиболее простым решением является ШПД (широкополосный доступ в Интернет. — Прим. ФАН) через спутник — быстрое и экономически эффективное решение, не требующее создания дорогостоящей наземной инфраструктуры, — отметил он. — Установить 70-сантиметровую приемопередающую антенну не составляет труда, и для этого не требуется никаких разрешений».

Депутат Государственной думы РФ Антон Горелкин в разговоре с ФАН признал Интернет базовой социальной ценностью.

«Бесплатный доступ к нему так же важен, как и бесплатное здравоохранение, как и бесплатное образование, — уверен он. — Речь идет не просто о том, чтобы каждый человек мог посещать какой-то определенный сайт. Наши крупнейшие интернет-ресурсы сегодня дают широкий выбор возможностей — от голосовых и видеочатов до онлайн-обучения и финансовых операций».

По мнению члена думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, гарантированный бесплатный доступ ко всем этим инструментам — это защита важнейших прав граждан.

Наконец, на слова Путина о проекте «Доступный Интернет» на своей странице в социальной сети отреагировала главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» и ИА Sputnik Маргарита Симоньян.

«Как-то тихонько скользнула в послании новость про Интернет, — написала она. — А между тем это самая мощная инициатива власти по приведению в порядок Рунета за все время его существования. Все услышали? К отечественным платформам доступ будет бесплатным. И не придется закрывать вредоносные «ютюбы» и «твиттеры». При умелой реализации — вымрут сами».

Следим за тем, как будет воплощаться проект «Доступный Интернет», и скоро узнаем, что станет бесплатным в первую очередь: регистрация транспорта и оформление паспорта на «Госуслугах» или доступ к фотографиям котиков в «ВКонтакте».