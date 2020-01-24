Эксперты Dr.Web предупредили пользователей Android о практически неудаляемом вирусе

Москва, 24 января. Пользователей смартфонов предупредили о практически неудаляемом Android-вирусе, который может собирать личные данные пользователей.

Как рассказали специалисты антивирусной компании Dr.Web, в конце прошлого года был обнаружен троян-вирус, собирающий прибыль от платных программ. Кроме того, как подчеркнули эксперты, в некоторых случаях вредоносная программа самостоятельно устанавливала на смартфон множество приложений.

Специалисты отметили, что троян удаляет часть программного обеспечения, поэтому пользователь и не может удалить зараженные приложения.

Специалисты обнаружили вирус Android.Xiny.5261 еще в 2015 году, и он продолжает совершенствоваться.

Ранее фирма Avast — создатель антивирусного программного обеспечения — сообщила, что обнаружила банковский ботнет, который заразил более 800 тысяч смартфонов российских пользователей на платформе Android. Как рассказала сотрудник Avast Анна Широкова, найти вредоносную программу специалисты смогли после того, как хакеры использовали прокси-сеть, сформированную с использованием программы HtBot.