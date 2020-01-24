Рейтинг доверия Путину вырос после послания Федеральному собранию

Москва, 24 января. Рейтинги одобрения и доверия президенту РФ Владимиру Путину выросли после его традиционного послания Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно данным ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности Путина на посту главы государства достиг 65,4%, а о своем доверии российскому лидеру заявил 71,5% граждан РФ. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал послание Путина Федеральному собранию «резонансным». Именно после него, по словам эксперта, рейтинг оценки его работы и доверия стал расти, выйдя в итоге на трехмесячный максимум.

Как уточняется на сайте ВЦИОМ, участниками опроса стали 1600 респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Напомним, с посланием к Федеральному собранию Путин выступил 15 января, в нем он предложил внести поправки в Конституцию РФ, чтобы ребалансировать ветви власти. После этого российский кабмин в полном составе ушел в отставку. Новым премьером вместо Дмитрия Медведева был назначен руководитель ФНС Михаил Мишустин. Медведев же занял пост замглавы Совбеза РФ. Мишустин пообещал, что члены нового правительства будут нести персональную ответственность за исполнение всех поставленных задач.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал послание президента историческим и судьбоносным. По его словам, предложенные Путиным реформы повысят эффективность госаппарата, сохранят сильную президентскую власть, а также увеличат роль законодательной власти и гражданского общества.