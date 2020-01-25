Киев поможет малоимущим украинцам советами в поисках работы и покупке дешевого жилья

Кабинет министров Украины приступил к реализации широкомасштабной «Программы поддержки граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации». Согласно основным пунктам правительственного проекта, практически во всех регионах страны будут созданы специальные органы мониторинга социального статуса и материального положения местных жителей, обратившись в которые любой малоимущий человек сможет получить советы, «профессиональную консультацию и моральную поддержку». В отдельных исключительных случаях чиновники уполномочены рассматривать возможность выделения соискателю единовременного пособия или субсидии по ЖКХ. Авторы идеи уверены, что нововведение приблизит Украину к европейским стандартам, скептики же называют новую программу очередным провальным пиаром власти. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Как заявил на днях украинский премьер-министр Алексей Гончарук, в планах кабмина — создать единую государственную службу по социальной работе и в течение ближайших нескольких месяцев подготовить тысячи «высококлассных специалистов в этой сфере».

«В первую очередь государство поможет семьям, испытывающим финансовые затруднения, преодолеть кризис, — отметил он. — Мы будем стимулировать их возвращение к активной экономической и социальной жизни».

Каким образом государство будет это делать, Гончарук не уточнил, намекнув лишь, что в ряде регионов Украины «пилотный проект» новой программы дал свои эффективные результаты.

Впрочем, это утверждение уже сейчас можно подвергнуть сомнению.

«Неделю назад мы с мужем обратились в офис такой социальной службы и попросили, чтобы нам хотя бы на время заморозили начисление пени за просроченные коммунальные платежи: я домохозяйка, а муж лишился работы еще в октябре прошлого года, — поведала в доверительной беседе с корреспондентом ФАН жительница Сумской области Марина Косма. — Чиновница нам сказала, что сделать это сейчас невозможно. Посоветовала продать нашу трехкомнатную квартиру и купить жилье подешевле — даже предложила найти хорошего риелтора».

Не менее «эффективно» в рамках той же программы чиновники помогли и 60-летнему киевлянину Николаю Д. Оказавшийся без средств к существованию уже не молодой человек попросил в органах обеспечения предоставить ему и его больной матери дополнительную жилищную субсидию. В итоге в ней было отказано, но Николаю порекомендовали записаться на бесплатный двухнедельный семинар «Как добиться успеха в бизнесе и жизни». Любопытно, что, когда Д. заикнулся было о том, что премьер Гончарук и его команда обещали с января нынешнего года интенсифицировать реализацию схемы монетизации льгот, ему заявили буквально следующее: «Если премьер и его министры такие умные — пусть платят из собственных карманов: в местном бюджете денег нет».

«Говорить о том, что «Программа поддержки граждан, оказавшихся в сложной ситуации» станет панацеей от социальных проблем, попросту бессмысленно, — сказал в комментарии ФАН юрист Виктор Барчук. — Образно выражаясь, в настоящее время «в сложной ситуации» оказалось до 80% украинцев. Совершенно очевидно, что разрекламированная правительством структура будет руководствоваться принципом «дать удочку, чтобы голодный наловил себе рыбы». В случае с украинскими малоимущими этот принцип вряд ли сработает, а порой и превратится в откровенное издевательство и унижение достоинства людей».

Тем временем Министерство социальной политики Украины отрапортовало о завершении работы над подготовкой законопроекта по поддержке малообеспеченных и многодетных семей. Им будут гарантированы повышенные пособия в размере от 80 до 130% от прожиточного минимума. Правда, как сказал корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности один из чиновников МСП, для того, чтобы получить эти льготы и «живые» деньги, соискателям придется обивать пороги соответствующих служб и учреждений не один месяц.