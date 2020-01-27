В конституции предложили усилить приоритет российских законов над международными

Москва, 27 января. Положение конституции, говорящее о приоритете российского законодательства над международным, нужно не только закрепить, но и усилить. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российский сенатор входит в состав рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию РФ. Сегодня прошло ее очередное заседание.

«Сегодня мы обсуждали те вопросы, которые, так или иначе, затрагивались, но с большим упором на международный аспект, а именно на соотношение участия России в международных договорах и конвенциях и наших собственных законов, прежде всего, приоритета нашей конституции. Участники высказывались в том ключе, что нам нужно подтвердить, закрепить, может быть, усилить положение, говорящее о приоритете российского законодательства», — заявил Алексей Пушков.

В качестве примера сенатор привел участие Российской Федерации в деятельности Совета Европы. В частности, российская сторона подписала европейскую конвенцию, которая предполагает поддержку определенных норм международного права. Эти нормы являются, казалось бы, общепризнанными и сами по себе не противоречат Конституции России.

«Но на основе этой конвенции нам выдвигается целый ряд претензий в Совете Европы. Там есть целый ряд резолюций, которые не просто противоречат нашим законам, они противоречат основам существования нашего государства, по крайней мере, современным основам существования», — обратил внимание Алексей Пушков.

Сенатор пояснил, что речь идет о резолюциях, требующих от России отказаться от Крыма и от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Эта резолюция для нас по определению неприемлема», — подчеркнул Пушков. — Здесь нам нужно, подтвердив нашу приверженность тем высоким принципам, которые содержатся в международной конвенции, к которой мы присоединялись, четко оговорить: эти конвенции не являются основанием для признания нами тех требований и решений и резолюций в международных организациях, которые противоречат нашей конституции и нашему законодательству».

Кроме того Пушков сообщил, что участники рабочей группы вновь вернулись к теме преамбулы Конституции РФ. По мнению сенатора, преамбула позволяет ее расширить и «включить туда некоторые основополагающие моменты нашего национального и исторического бытия».

«В преамбуле, мне кажется, должны быть закреплены основные принципы существования нашего государства, основные исторические точки, решающие для нашего государства. Я бы отметил все же в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус державы-победительницы, потому что это определяет наше существование и внутреннее и международное», — подытожил Алексей Пушков.

Напомним, с инициативой изменить Конституцию Российской Федерации глава государства Владимир Путин выступил 15 января в ходе своего послания Федеральному собранию. Президент, среди прочего, предложил закрепить в основном законе роль Госсовета, изменить полномочия парламента, сократить число судей Конституционного суда и закрепить приоритет основного закона государства над международными соглашениями.



Распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию РФ президент подписал вечером 15 января. В ее состав вошли 75 человек, представляющих разные сферы.