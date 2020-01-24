Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддерживать ПНС, отправляя военных в Ливию

Анкара, 24 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил информацию об оказании военной помощи так называемому Правительству национального согласия Ливии. Об этом он сказал по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Мы одобрили ходатайство об отправке турецких войск в Ливию, чтобы обучать и консультировать просарраджевские силы Ливии. Мы стремимся оказать нашу поддержку Сарраджу. Наши военные окажут там необходимую поддержку в учебной работе», — отметил он.

Турецкий лидер назвал главу ПНС Ливии Файеза Сарраджа «легитимным правителем», которого якобы признают во всем мире, и заявил, что военная поддержка со стороны Анкары является не «предпочтением, а обязательством». При этом Эрдоган сослался на Совбез ООН, который как раз запретил вмешательство третьей стороны во внутренние дела Ливии.

Свои действия президент Турции оправдал ничем не подтвержденными слухами о якобы присутствующей в Ливии ЧВК «Вагнера» и поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) со стороны Египта, Судана и ОАЭ.

Эрдоган также рассказал о ситуации в Идлибе — сирийской провинции, большую часть которой контролируют террористы. По словам политика, Турция, Россия и США ведут переговоры о том, чтобы очистить этот район от боевиков, однако данная работа еще далека от завершения.

Отметим, что Турция ранее объявила об оказании прямой военной помощи ПНС Ливии —политической структуры, которая контролируется западными странами и связана с террористическими группировками. Анкара направляет в Триполи солдат, технику и лояльных боевиков, переброшенных из Идлиба.

ПНС противостоит Ливийская национальная армия, которая поддерживает законно избранный парламент Ливии. В прошлом году командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о планах очистить Триполи от террористов.