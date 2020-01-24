В НС ДНР прокомментировали сообщение о сильном обстреле Донецка

Донецк, 24 января. Под огнем гаубичной артиллерии в Донецке предположительно находятся районы, близкие к линии соприкосновения — Куйбышевский и Киевский. Об этом сообщил член Народного совета ДНР Мирослав Руденко, комментируя Федеральному агентству новостей появившуюся в телеграм-канале WarGonzo информацию об обстрелах Донецка.

«Слышны в центральных районах города. Судя по звукам, сейчас там была работа гаубичной артиллерии на достаточно большом расстоянии по районам, близким к линии соприкосновения. Первая площадка. Жилые массивы, которые находятся непосредственно на линии разграничения. Это Куйбышевский район, и там есть определенные микрорайоны, которые могут подвергаться риску обстрела, потому что линия разграничения проходит достаточно близко», — сказал Руденко.

Он также отметил, что прошло уже пять лет со дня освобождения Донецкого аэропорта, но он до сих пор время от времени подвергается артиллерийским ударам.

«Шум работы артиллерии доносится с северо-западного направления. Это как раз район аэропорта. Во время обострения там слышен пулеметный, автоматный огонь, не говоря уже про артиллерию», — подытожил член Народного совета ДНР Мирослав Руденко.

В пресс-службе управления Народной милиции ДНР Федеральному агентству новостей заявили, что обстрелы происходят каждый день и придавать этому значение не стоит.

«Боев никаких нет, а обстрелы у нас каждый день. В этом плане здесь пока ничего не меняется», — сказал в свою очередь спикер Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

Как говорят опрошенные ФАН местные жители, шум от разрывов слышен по всему Донецку, а также в Горловке и Макеевке.