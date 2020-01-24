СБУ отменила спектакль звезды «Счастливы вместе» в Харькове

Харьков, 24 января. Спектакль с участием российского актера Виктора Логинова, известного своей работой в сериале «Счастливы вместе», отменен в Харькове после обращения местных активистов в СБУ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава организации «Світанок» Вадим Поздняков.

Сообщается, что ранее актера из России внесли в базу сайта «Миротворец» за посещение Крыма.

«Сегодня стало известно, что в харьковском театре имени Шевченко не будет спектакля с участием российского актера Виктора Логинова, который выступал в Севастополе. Спектакль был отменен после нашего обращения в СБУ», — написал Поздняков.

Спектакль с участием российского артиста «Папаши» должен был пройти 6 февраля, сообщается, что продажа билетов прекращена.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о письме бывшей солистки группы «Ленинград», участницы украинского «Голоса» Василисы Старшовой президенту Украины Владимиру Зеленскому. Артистка на своей странице в Facebook написала, что после выхода в эфир выпуска со слепыми прослушиваниями ее данные были включены в базу «Миротворца». По ее словам, в черный список она попала из-за участия в музыкальном фестивале «Золотая Балка» в составе группы «Ленинград», который прошел в Крыму в 2016 году. Девушка обратилась к Зеленскому с просьбой помочь, чтобы не сорвалось ее участие в музыкальном шоу.