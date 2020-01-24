Сатановский заявил, что трагедия в Иране разбила обвинения Запада в адрес РФ по MH17

Москва, 24 января. Авиакатастрофа самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном разбила обвинения Запада в причастности РФ к крушению малайзийского лайнера MH17, считает политолог Евгений Сатановский.

Эксперт напомнил, что Совместная следственная группа, которая занимается расследованием катастрофы «Боинга» в Донбассе, не предоставила ни одного доказательства версии причастности России к трагедии. В то же время кадры запуска ракет по украинскому самолету в Иране появились практически сразу после катастрофы, указал Сатановский.

«Говорят: вы сбили «Боинг» на Украине. Ну, хорошо. А можно увидеть спутниковые фотографии, доказательства чего-нибудь? — возмутился Сатановский в эфире «Вести FM. — Заметьте: когда две ракеты попали в украинский самолет около Тегерана, спутниковые фотографии пришли сразу. И американцы, и англичане, и канадцы. Или вы там снимаете, а тут не снимаете? Зону боев в Донбассе вы не снимали? Можно вы не будете нам сказки рассказывать?»

Напомним, утром 8 января украинский «Боинг» разбился практически сразу после вылета из аэропорта в Тегеране. Жертвами катастрофы стали 176 человек.

Спустя некоторое время Иран официально объявил, что самолет был сбит случайно. Ошибка стала следствием военной угрозы со стороны США, из-за которых ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале года, добавили в Генштабе Ирана.

Малайзийский «Боинг» потерпел крушение 17 июля 2014 года. Воздушное судно было сбито зенитной ракетой, сообщил Infox.ru. В результате крушения лайнера погибли 298 человек.

Запад обвинил в причастности к трагедии Москву, международная группа следователей установила, что самолет сбили из якобы «российского» зенитно-ракетного комплекса «Бук». Россия предоставила документ, в котором указано, что ракета была произведена в 1986 году, отправлена в воинскую часть Украинской ССР и в РФ не возвращалась.