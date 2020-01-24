Тунис намерен репатриировать детей убитых террористов в Ливии

Тунис, 24 января. Представители властей Туниса прибыли в оккупированный бандформированиями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии город Мисурату для обсуждения вопроса репатриации шести детей боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена в РФ), убитых еще в 2016 году. По сообщениям Ливийского Красного Полумесяца, возраст детей тунисских джихадистов составляет от трех до 12 лет.

Стоит отметить, что имена детей террористов, ликвидированных целых три года назад, не разглашаются властями североафриканского государства. Кроме того, стало известно, что на территории Ливии все еще находят детей различных национальностей, которые являются отпрысками радикальных исламистов, убитых в ливийском городе Сирт.

Тунисские судебно-медицинские специалисты взяли у детей боевиков образцы ДНК для того, чтобы подтвердить национальную принадлежность подлежащих репатриации перед возвращением их на родину.

Тунис в соответствии с докладом Организации Объединенных Наций (ООН) от 2015 года был назван главным источником боевиков для террористической группировки ИГИЛ1 (деятельность запрещена в РФ). По меньшей мере порядка пяти тысяч граждан Туниса покинули свою страну для того, чтобы вступить в ряды джихадистов, воюющих преимущественно на территории Сирии и Ливии.

Примечательно, что тунисские власти пытаются доказать, что с их стороны не более трех тысяч человек стали террористами. Тем не менее, не стоит забывать, что сотни боевиков в итоге вернулись домой, а также часть по-прежнему находятся под строгим надзором в тюрьмах.

Перед проведением берлинской международной конференции по Ливии, 17 января, глава ЮНИСЕФ Генриетта Фор отмечала, что из-за ливийского конфликта дети-беженцы и дети-мигранты подвержены сильным страданиям. Она также подчеркнула, что эскалация гражданского конфликта в североафриканской стране негативно отражается на судьбах тысяч несчастных детей. Одним из ключевых факторов такого обострения ситуации в Ливии является вмешательство Турции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Турция осуществляет переброску наемников из сирийского Идлиба на территорию Ливии в качестве помощи оккупационному триполитанскому режиму Файеза Сарраджа через аэропорт Туниса.

1 Организация запрещена на территории РФ.