Курдские боевики пытаются договориться со вчерашними противниками в Сирии

Командующий курдской группировкой «Демократические силы Сирии» (SDF) Мазлум Абди призвал Анкару к диалогу. Главарь формирований курдов, официально признанных на территории Турции террористами, в интервью Al-Monitor заявил о возможных шагах примирения в отношении турецкой стороны.

Боевик с 30-летним стажем и ставленник США, Абди, в частности, предложил Турции помощь с возвращением останков Сулейман-шаха (сын родоначальника правителей племенного союза кайи и Османской империи, предка династии Османов. Утонул при переправе через реку Евфрат в 1227 году и был погребен неподалеку). Кроме того, курдский командир заявил, что мирные жители Идлиба, которые бегут от войны в Турцию, могут остаться на подконтрольных курдским вооруженным формированиям землях.

«Наш призыв к народу Идлиба помогает облегчить бремя Турции», — заявил Абди.

До прихода американцев на сирийскую территорию, по словам командира SDF, у курдов с Турцией якобы были хорошие отношения. Следовательно, уверен он, именно несет Вашингтон ответственность за обеспечение справедливого политического решения конфликта в САР.

О том, почему вооруженные курдские формирования остаются террористическими, что на самом деле кроется за миролюбивыми на первый взгляд призывами главаря SDF и стоит ли Анкаре соглашаться на этот диалог — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Как курды оккупировали земли Сирии

Места проживания курдов исторически ограничивались тремя лишь областями САР — кантонами Африн, Кобани и Джазира. Всего курдов в стране насчитывается 9% от общего числа проживающих в стране граждан. Однако движимые идеей о создании «собственного государства» радикалы SDF, — связанные с «Рабочей партией Курдистана», признанной во многих странах террористической организацией, — под предлогом «освобождения» территорий Сирии от «Исламского государства»1 (ИГИЛ1) ушли далеко за границы районов своего исторического проживания.

Радикальные курдские формирования пришли в 2017 году в регионы за Евфратом, где преимущественно проживают арабы-сунниты, захватив земли провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо того, чтобы передать данные районы официальному Дамаску, главари SDF фактически оккупировали их.

Мирные жители, проживающие на северо-востоке САР, были вынуждены несколько лет терпеть произвол курдских террористов, обеспечивших себе власть оружием и поддержкой со стороны США. Это не могло не спровоцировать обострение и уже назревающего арабо-курдского конфликта.

Ситуацию усугубляли постоянные притеснения арабского населения со стороны новой оккупационной администрации во главе с SDF. К примеру, детей в местных школах принудительно заставляют учиться на курдском языке и по курдским учебникам, а многие протесты населения против этого или других видов дискриминации зачастую жестоко подавляются с силы и с жертвами среди граждан.

Заимствование методов у ИГИЛ

По всей территории так называемого Сирийского Курдистана годами идет принудительная вербовка в ряды «Демократических сил». Полевые командиры SDF регулярно похищают и насильно направляют на службу, в том числе сразу на передовую, местных арабов, чтобы пополнить собственный состав. Аналогичную практику применяли боевики ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.

Переодевшиеся в курдов террористы

Вербовка - не единственное общее, что есть у курдов и ИГИЛ. С момента провозглашенной SDF «победы» над ИГИЛ, «спящие ячейки» радикальных исламистов на захваченных курдами землях только усиливались. Однако курды не воевали с «Исламским государством», в отличии от Сирийской арабской армии (САА), ВКС РФ и союзных им формированиям, которые нанесли сокрушительное поражение террористам в 2017 году.

Вместо этого SDF фактически договаривались с главарями ИГИЛ, предлагая им высокие посты в составе своих формирований, и чаще всего без боя заходили на те или иные территории на восточном берегу Евфрата. Это объясняет то, почему целые области Заевфратья — в том числе нефтяные поля «Аль-Омар» и «Ат-Танак» в Дейр-эз-Зоре, переходили под власть курдских формирования в кратчайшие сроки, практически без единого выстрела.

Реальные битвы велись лишь с отдельными бандами боевиков-фанатиков, остальные же достаточно быстро «растворились» в рядах курдов или переформировались в карманные «спящие ячейки», контроль над которыми продолжают удерживать западные спецслужбы.

Турецкий «Источник мира» и создание зоны безопасности

В октябре минувшего года турецкие Вооруженные силы на севере Сирии провели военную операцию против курдских вооруженных формирований YPG, которые Турция считает террористическими, а также против коалиции SDF, созданной, финансировавшейся и поддерживавшейся США. В результате турецким войскам удалось создать своего рода зону безопасности.

Благодаря российскому участию, удалось добиться начала совместного патрулирования приграничной буферной зоны силами РФ и Турции. Соответствующее решение президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли в Сочи 22 октября.

Анкара не стоит идти на поводу у курдов

В беседе с ФАН политолог и публицист, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин напомнил, что турецко-курдский конфликт начался задолго до сирийского кризиса и присутствия американских сил в САР. Именно сейчас в обратном Анкару пытается заверить глава SDF Абди.

«Изначально вообще Турция имела конфликт с курдами, и мы прекрасно видим на примере сирийского кризиса то, что курды участвовали в приватизации нефтяных переработок в Сирии в угоду интересам стран западной коалиции. Теперь благодаря успешному российско-турецкому патрулированию эту ситуацию удалось как-то более-менее стабилизировать и защитить территории от того, чтобы курды не смогли предпринимать никакие провокационные действия, в том числе и против официального Дамаска и мирных жителей Сирии», — заявил Самонкин.

По мнению политолога, обращение главаря курдских формирований к руководству Турции свидетельствует о том, что курды теряют позиции и ослабевают. В отчаянной надежде заручиться любой поддержкой теперь они готовы предлагать Анкаре диалог. Однако турецкая сторона, считает эксперт, не станет идти на поводу у курдов.

«Поэтому то, что они обращаются к Анкаре, говорит о том, что они теряют поддержку со стороны Соединенных Штатов и хотят найти точки соприкосновения для примирения с турецкими властями. Но здесь, мне кажется, Анкара не будет идти на какие-то дальнейшие переговоры с данными радикальными группами, потому что сама политика турецкого президента Эрдогана основана на борьбе с терроризмом. Это распространяется и на инициативы о создании независимого Курдистана на сирийской территории», — заметил собеседник ФАН.

Политика курдов не в интересах Турции

Самонкин считает, что курды и сейчас не намерены вести политику в интересах Анкары, так как их интересует лишь продолжение оккупации сирийских территорий. Турция, уверен эксперт, не станет заигрывать с вооруженными радикалами.

«Сейчас Анкара старается решать вопросы в дипломатическом ключе. Учитывая российско-турецкие соглашения, которые были заключены, Турция пока не имеет права продолжать военную операцию в отношении курдов. Поэтому курды, теряя влияние Запада и понимая, что США потихоньку выходят из сирийского кризиса, пытаются договориться со своими вчерашними противниками, чтобы хоть как-то продлить свое существование и остаться на территории Сирии в целом. Мне кажется, и их политика будет идти не в интересах Анкары, а в интересах самого курдского существования. Турция не станет с ними заигрывать и, соответственно, будет продолжать информационное, военное и политическое давление, чтобы вопрос об окончательном выдавливании курдов с территории Сирии был решен в ближайшее время. В этом году на основе российско-турецкого патрулирования и сочинских договоренностей ситуация, как мне кажется, будет решаться», — подчеркнул политолог.

Эксперт напомнил и о причинах, влияющих на обострение обстановки на востоке Сирии.

«Учитывая все вышесказанное, хочу подчеркнуть, что этот процесс проистекает из того, что США теряют лидерство в данном регионе практически вся вот эта «умеренная оппозиция», на которую делали ставку Штаты в свержении режима Башара Асада и давлении на Дамаск, она теряет потихоньку свою актуальность. Завтра эта же «умеренная оппозиция» уже будет никому не нужна. От Анкары курды не получат никакой поддержки в ближайшее время», — подытожил Самонкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.