Бывшая жена короля Малайзии Воеводина рассказала о тяжелой болезни после родов

Москва, 24 января. Россиянка Оксана Воеводина, которая в 2015 году получила титул «Мисс Москва», а в 2018 году вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V, рассказала о тяжелой болезни.

По словам девушки, после родов у нее был обнаружена протрузия, отек костного мозга и три грыжи.

«Я ходила как старушка около двух месяцев. До сих пор я периодически дрожу от острых приступов боли. Из-за этого мои спортивные занятия прекратились», — пишет Воеводина в Instagram.

Из-за проблем с позвоночником молодая мама теперь не может вести активный образ жизни, хотя до беременности она занималась фитнесом, теннисом, тайским боксом и лыжами.

Напомним, что Воеводина стала известной на всю страну после того, как вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Свадьба состоялась в ноябре 2018 года, а в апреле 2019 россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана. Через 1,5 месяца после свадьбы король отрекся от престола. СМИ предполагают, что это связано с давлением совета правителей Малайзии, который каждые пять лет избирает монарха.

Брак тоже продлился недолго. 1 июля 2019 года пара официально расторгла отношения. По словам Воеводиной, ее супруг просто ушел от нее, ничего не сказав, когда она была на четвертом месяце беременности.

Как выяснили журналисты, Мухаммад V развелся с российской моделью при помощи процедуры «тройной талак». Для этого мусульманину достаточно трижды сказать слово «развод». Россиянка настаивает, что не получала никаких официальных документов и никогда не слышала в своем присутствии «развод».