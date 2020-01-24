Financial Times сообщила о дипломатической дилемме, с которой столкнулся Джонсон из-за РФ

Москва, 24 января. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон столкнулся с дипломатической дилеммой из-за России. Об этом пишут журналисты британского издания Financial Times, перевод материала предоставляет «ПолитРоссия».

Журналисты напомнили, что некоторое время назад Борис Джонсон получил приглашение Москвы посетить парад, который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Британскому премьеру предстоит сделать сложный выбор, так как от его ответа на приглашение российской стороны будет зависеть очень многое.

«По словам четырех человек, знакомых с ходом переговоров, Джонсон в настоящий момент рассматривает приглашение российского президента. Внутри Даунинг-стрит разгорелись жесткие дискуссии на этот счет», — говорится в материале Financial Times.

Приглашения на парад получили также президент Франции Эммануэль Макрон, который подтвердил готовность приехать в Москву. Кроме того, приглашены американский президент Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Авторы материала подчеркивают, что Макрон хочет восстановить отношения с Россией, а Меркель посетила Москву в этом месяце для переговоров по Ближнему Востоку.

Но любые попытки европейских лидеров наладить отношения с Россией резко критикуются восточными членами ЕС, в том числе Польшей и странами Балтии.

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, Москва направила Лондону приглашение, однако ответа получено не было.