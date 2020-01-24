Канадская миллионерша стала новой любовницей Прохора Шаляпина

Москва, 24 января. Российский певец, финалист шоу «Фабрика звезд — 6» Прохор Шаляпин был замечен с новой возлюбленной, 40-летней миллионершей из Канады. Об этом пишут пользователи Instagram.

Российские туристы встретили артиста на лайнере Royal Princess, который совершает круиз по Тихому океану. По их словам, его новая пассия чуть старше 40.

«У Шаляпина теперь Танечка, миллионерша из Канады», — рассказал источник kp.ru.

До этого пару видели в Astoria Beverly Hills, который является самым дорогим отелем Лос-Анджелеса, где наиболее бюджетный номер без завтрака стоит 42 тысячи рублей в сутки. При этом сам Шаляпин со своей спутницей прожили восемь суток в люксе стоимостью 80 тысяч рублей в сутки.

Отмечается, что Шаляпин не афишировал свою новую связь, возможно, потому, что его новая любовница состоит в браке.

Туристы, встретившие пару, отмечают, что спутница Шаляпина Татьяна действительно состоятельная дама, которая может себе позволить подобный отдых, ведь и отдых на океанском лайнере стоит около 7 тысяч долларов.

Сообщается, что она в еще в детстве эмигрировала из России в Канаду, где сейчас владеет сетью адвокатских контор.

Ранее Прохор Шаляпин объяснил расставание с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. По его словам, в разводе виноваты обе стороны, поскольку «слишком многое из-за привычки к публичности выставляли напоказ».