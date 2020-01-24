Посол РФ в США назвал возможное время проведения встречи лидеров «пятерки» СБ ООН

Москва, 24 января. Встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Франция, США и Китай) можно было бы провести в конце весны или начале осени, сообщил российский посол в Соединенных Штатов Анатолий Антонов на мероприятии в российском культурном центре в Вашингтоне.

«Конечно же, еще мы будем говорить о том, когда можно было бы провести такого рода мероприятие: или же накануне майской обзорной конференции по ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия), или же накануне или во время празднования 75-летия основания ООН», — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что проведение встречи лидеров «пятерки» Совбеза ООН была бы полезна для международного мира и безопасности.

Мероприятие высокого уровня по случаю празднования 75-летия ООН пройдет в сентябре в Нью-Йорке. Оно состоится в рамках очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент России Владимир Путин накануне предложил провести в этом году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании. Глава российского государства, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, заявил, что страны — основательницы ООН могут и должны подать пример сохранения мира. По словам российского лидера, встречу можно провести в любой точке мира, где будет удобно главам государств.

Представители ООН уже поддержали инициативу российского президента. Заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак заявил, что международная организация приветствует любые усилия, направленные на проведение дискуссий между представителями стран, входящих в Совбез.