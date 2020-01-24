Донбасс сегодня: силы ООС бьют по Донецку, Коммунист раскрывает коррупционные схемы ВСУ

Донбасс, 24 января. Территория ДНР обстреливается из тяжелых минометов, в Донецке повреждены жилые дома. Министерство обороны Украины проверяет коллективную жалобу украинских солдат. Силы ООС укрепляют свои позиции и размещают технику в жилом секторе. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня 15 раз. Огонь велся по территории ДНР из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и пушек боевых машин пехоты. Всего из украинского оружия выпущено 156 боеприпасов.

Обстрелам подверглись Донецк, Коминтерново и три других поселка республики. В Старомихайловке повреждены четыре частных дома. Генпрокуратура ДНР по факту обстрела возбудила уголовное дело, расследуется четыре эпизода.

Проверка Минобороны Украины в зоне ООС

Разведке оборонного ведомства ЛНР стала известна информация о масштабной проверке в расположении 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Ее проводит Минобороны Украины. Основной интересующий комиссию вопрос — недостаточное материальное обеспечение военнослужащих.

Работу комиссии предваряла коллективная жалоба личного состава бригады, в которой указывалось на перебои с продуктовым снабжением, отсутствие спальных мест, недостаток печей для обогрева и топлива. Руководит расследованием жалобы первый заместитель главного инспектора Минобороны Василий Мартынюк.

Киевские силовики продолжают укрепляться на позициях

По словам спикера Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, силы ООС минируют местность, размещают военную технику и минные заграждения в жилом секторе, где продолжают проживать мирные граждане Украины. Так, рядом с частными домами в поселке Боброво Луганской области разведка ЛНР зафиксировала нахождение инженерной машины и двух минных заграждений, принадлежащих 93-й бригаде ВСУ.

В городе Попасная отмечены две замаскированные бронированные машины, установленные солдатами 72-й бригады ВСУ. А на дороге, ведущей к городу Счастье, украинские минеры установили 36 противотанковых мин. В самом Счастье на оборудованных военных позициях расположилось четыре бронетранспортера. Техника и мины принадлежат 46-й бригаде ВСУ. Все изложенные данные отражены в отчете ОБСЕ.

Коррупционные схемы руководителей воинских частей на Украине

Информацией о том, как наживается на госимуществе руководство украинских военных частей, с корреспондентом ФАН поделился помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев, позывной Коммунист. К примеру, 53-я отдельная механизированная бригада ВСУ под руководством А. Полякова в октябре прошлого года убыла из зоны ООС в пункт постоянной дислокации, расположенный в Днепропетровской области. Там «комбригу стало скучно», и он придумал очередную схему собственного обогащения вне передовой.

По завышенным ценам у определенных поставщиков «великий стратег» закупил за государственный счет несколько сотен игровых комплектов в страйкбол, пейнтбол и лазертаг якобы с целью обучения солдат боевым навыкам, экономя при этом реальные боеприпасы. Так называемая экономия принесла Полякову и его заместителям прибыль в размере около 2 млн грн.

Не отстали от боевых частей и тыловики. В Харькове расположена воинская часть А1361, которая является объединенным центром обеспечения и имеет на своей территории склады с оружием, боеприпасами и другим материальным имуществом. Недавно проверка в составе следователей Госбюро расследований Украины обнаружила на этих самых складах недостачу почти 100 тысяч литров горюче-смазочных материалов. Стоит полагать, что топливо было украдено и продано. Маловероятно, что командир части не был в курсе, куда делось горючее, заключает Киселев.