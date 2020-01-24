США увеличили финансирование на разработку гиперзвукового оружия

Вашингтон, 24 января. США удвоили финансирование на разработку гиперзвукового оружия. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер во время выступления в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.

«Министерство почти в два раза увеличило инвестиции — почти на пять миллиардов долларов больше на финансовый 2020 год только на гиперзвуковое оружие в ближайшие пять лет», — сказал Эспер, заметив, что американский бюджет на следующий год «будет еще значительнее».

По его словам, Пентагон ускоряет летные испытания и другие эксперименты в рамках разработки гиперзвукового оружия.

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен сказал, что правительство США признало сильное отставание в области гиперзвукового оружия. По его словам, для того, чтобы восстановить свои позиции, стране понадобятся годы.