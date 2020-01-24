Депутат Нарсовета ДНР Бердичевский прокомментировал новые обстрелы со стороны ВСУ

Депутат Народного совета (парламента) ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал новые нарушения украинскими силовиками режима перемирия в Донбассе.

«В общей сложности за весь период конфликта с Украиной более двадцати раз объявлялось перемирие, — напомнил депутат в комментарии Федеральному агентству новостей . — Подписывались договоренности о привлечении к ответственности виновных в нарушении режима тишины. Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются».

Сводки, подобные сегодняшней, где сообщается о новых обстрелах со стороны ВСУ, мы получаем ежедневно, подчеркнул депутат.

«Страшно сказать, но в ряде населенных пунктов обстрелы превратились в обыденность. Люди, которые живут там, привыкли не обращать на них внимания. В этом и заключается весь ужас ситуации. Там, в прифронтовых районах, дети ходят в школу и в садик, там живут старики, которым просто некуда податься», — говорит Бердичевский.

Ни одно обещание президента Украины Владимира Зеленского о прекращении войны не выполняется, отмечает он.

«Уверен, когда жители Донбасса вспоминают обещания Зеленского прекратить войну, у них в голове рождаются только нелитературные выражения как в адрес президента Украины, так и в адрес его подчиненных. Пока Зеленский прогуливается вдоль Стены плача в Израиле и пытается выторговать себе очередные бонусы, рассказывая господину [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху печальную историю своих предков, ставших жертвой Холокоста, Донецк и Горловка содрогаются от канонады.

Интересно, он объяснит израильскому руководству, почему на Украине начали считать героями тех, кто виновен в смерти сотен тысяч евреев? Вряд ли. Президент Зеленский состоит из вранья, обстрелы усиливаются с каждым днем, именно поэтому в социальных сетях набирает обороты хештег #МирпоЗеленски», — с горечью констатировал Владислав Бердичевский.