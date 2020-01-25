Татьянин день — история, традиции и приметы, что нельзя делать 25 января, день студентов

Один из популярных в России праздников Татьянин день отмечается в честь всех, кто носит имя Татьяна, а также в честь всех женщин. Также это традиционный праздник российского студенчества.

Когда в России отмечают Татьянин день

В России и в других странах, где церковь живет по юлианскому календарю, Татьянин день отмечается 25 января.

Церкви, живущие по современному календарю, вспоминают святую великомученицу Татиану (Татьяну) 12 января.

История праздника

Праздник отмечается в память мученической смерти Татианы (Татьяны) Римской, которую высоко чтят в христианском мире, особенно — в России. Святая жила в Риме в III веке при императоре Александре Севере. Ее отец был консулом и при этом христианином. Под влиянием отца Татьяна выросла ревностной христианкой и яростно боролась с языческими символами, в том числе пыталась разрушать произведения древнеримского и древнегреческого искусства.

За это она была арестована и претерпела жестокие пытки. Ее обрили наголо, бросили в клетку к голодным львам, запирали в главном языческом храме в честь бога Юпитера, но она была неколебима в своей вере. Тогда по приказу императора Татьяне отрубили голову, вместе с ней казнили и ее отца.

Считается, что это произошло 12 (25) января 226 года, и Татьянин день установлен в память об этом событии.

Татьянин день: традиции и приметы

На Руси Татьянин день считался женским праздником, когда чествовали не только Татьян, но и всех женщин от мала до велика. Согласно славянским поверьям, этот день посвящен женщине-матери, женщине-хозяйке, веселой, расторопной, домовитой и удачливой, у которой в руках все горит, а любое дело спорится.

В праздник по традиции пекли круглые сдобные пироги и ковриги в честь солнца, поскольку день уже начинал прибавляться, а девушки гадали на суженого. Были в ходу и привороты, для этого незамужние девушки старались незаметно положить в карман избраннику какой-то свой предмет, либо метелочку из перьев (в знак, что она отличная хозяйка).

Также в этот день принято было мыть (стирать) половики в открытых водоемах, это тоже было сродни традиции и привороту. Хорошей приметой считалось, если понравившийся девушке парень смотрел, как она управляется со стиркой, а затем помогал ей донести чистые половики до дома и развесить на заборе.

По погоде на Татьянин день судили о будущей весне. Солнечный день сулил теплую дружную весну и ранний прилет птиц.

Что нельзя делать 25 января

Согласно народной традиции, в Татьянин день нельзя лениться, залеживаться в постели, пренебрегать домашним хозяйством. Девушкам-лентяйкам прочили долгое сидение в девках и поздний неудачный брак с неподходящим человеком.

На Руси подвергали осуждению девушек и женщин, которые в Татьянин день появлялись на людях распустехами, нечесаными, в грязной ветхой одежде.

Также в этот день, как в любой церковный праздник, считается большим грехом злиться, ссориться, ругаться, грубить, допускать злые мысли.

Праздник российских студентов

Святая Татьяна была очень популярна в России, поэтому это имя даже считается русским. С XVIII века этот церковный праздник неразрывно связан с российским студенчеством. Начало этой традиции было положено в Татьянин день 12 января 1755 года, когда по указу императрицы Елизаветы Петровны состоялось открытие Московского университета (современный МГУ), в котором была домовая церковь святой Татьяны.

С тех пор святая стала почитаться как заступница студентов, а их неофициальным праздником стал Татьянин день. До революции праздник отмечался весело и даже буйно, не только студентами, но и преподавателями.

В советское время появились другие традиции, и старинный праздник студенчества, отмечаемый в Татьянин день, возродился только в 1990-е, сначала неофициально, а потом и на официальном уровне. Праздник традиционно начинается с молебна в возрожденном в МГУ храме святой Татьяны, а затем продолжается на улицах и в общественных пространствах Москвы и других российских городов.