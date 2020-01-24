Журавко на примере «Укрзализныця» предрек катастрофу от распродажи украинских предприятий

Германия отказалась взять в управление компанию украинского оператора железных дорог «Укрзализныця», хотя ранее в Киеве анонсировали подобный план. Однако национальный немецкий оператор железных дорог Deutsche Bahn заявил, что не планирует брать в управление «Укрзализныця», а готов предоставлять только консультационную и техническую помощь.

По мнению экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, недостойный торг вокруг «Укрзализныця» — очередной беспрецедентный шаг по разбазариванию и распродаже национального достояния Украины, что чревато катастрофой.

«Судя по всему, даже Германии «Укрзализныця» в том виде, в котором она ныне пребывает, не нужна, так что тут у желающих распродать страну до последней гайки случился облом, — отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. — На этом сегодня на Украине все построено: распродать все, что можно, на Запад, а на дивиденды, а по сути — на откаты, полученные через коррупционные схемы, — жить. На Украине на сегодняшний день грамотных людей, которые могли бы упорядочить инфраструктуру железных дорог, выстроить нормальную логистику, просто нет. А те, кто еще остался, не хотят нести ответственность за развал и разграбление, они просто уходят».

По мнению экс-депутата Рады, нынешнее руководство Украины, живущее с оглядкой на структуры американского финансиста Джорджа Сороса, просто губит страну.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский и его команда с «соросятами» пошли по самому простому пути — полная распродажа за минимальные цены всех оставшихся хоть сколько-нибудь ликвидных объектов, оставшихся на территории Украины. Это путь в никуда», — считает Алексей Журавко.

О намерении отдать украинские железные дороги в управление Deutsche Bahn сроком на десять лет ранее заявлял премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

На своей странице в Facebook Алексей Журавко отмечает, что продолжение приватизации Украины, так, как она осуществляется сейчас, — это прямое уничтожение страны. В качестве примера такого уничтожения экс-депутат Рады приводит ситуацию в его родной Херсонской области, где с молотка уходят последние стратегические предприятия, в том числе судостроительный завод и морской порт.

«Это предприятия, на которых хоть как-то минимально еще держится бюджет Херсона. И вот недавно отдали самую большую «дойную корову» — морпорт Херсона — в концессию компании, почти половина которой принадлежит западным странам. Это означает, что Украина и Херсон теряют полный контроль над ресурсами и логистикой грузоперевозок, а также доходной частью в бюджет областного центра. С уверенностью могу сказать, что рабочие места будут сокращены. Все социальные программы, которые действовали в морпорту, будут закрыты. Труд жителей Херсона будет использоваться за бесценок, а ресурсы, которые будут зарабатываться, начнут выводить за бугор», — отмечает Журавко.

Зарубежным «партнерам» Украина нужна только как ресурсная база для выкачивания денег и как рынок сбыта своей продукции, а украинский народ для них — это бесправная и, по сути, бесплатная рабсила, предупреждает политик.